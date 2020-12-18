Столичный Дептранс уничтожает деревья ради остановок, с которых нельзя уехать

При этом «оптимизация» перевозок доходит до откровенного, как убедился портал «АвтоВзгляд», маразма: чиновники стали строить в городе автобусные остановки, на которых не останавливается ни один автобус! Так, например, около года назад у дома №4 корп.1 по улице Дмитрия Ульянова за одну ночь исчезли зеленые насаждения.
Они были вырваны представителями столичных властей с корнем в то время, как эти самые власти нещадно штрафуют автовладельцев за стоянку на газонах и кустиках. Однако на деле «борьба за экологию», похожа на игру в одни ворота: то, что нельзя делать гражданам, можно госструктурам. Особенно если варварская вырубка дефицитной в городе зелени происходит во имя «благой» цели — размещения нового остановочного пункта.
При этом чиновникам не важно, что вполне всех устраивающая старая автобусная остановка исправно функционирует в пятидесяти метрах от новой. При этом она представляет собой полноценный павильон ожидания, в котором можно укрыться от дождя и снега, а недавно возведенная — это просто столб (официальный статус — отдельно стоящий остановочный флаг). К тому же размещенный на очень узком тротуаре и мешающий проходу.
Но дело даже не в этом — выкорчевав кустарник и скрыв следы вандализма вкривь и вкось уложенной плиткой, новую остановку так и не ввели в эксплуатацию! При этом номера маршрутов на ней висят и нередко приходиться наблюдать трагикоминчные ситуации, когда скопившиеся тут пассажиры, после долгого ожидания понимают, что отсюда никуда не уедут, сломя голову — спотыкаясь и падая — несутся к автобусу, подъехавшему к правильной остановке.
Не менее любопытна и реакция официальных структур на вполне обоснованные жалобы граждан, возмущенных и ненужностью неудобного остановочного флага, и фактом уничтожения живой природы.
Так, один из активных горожан получил кучу писем и от ГБУ «Жилищник Гагаринского района», и от управы района, и от префектуры ЮЗАО, и от Дептранса столицы, в которых по существу его вопроса — а зачем, собственно, весь этот варварский «улучшайзинг» затеян, если от него один вред — ни одного ответа! Зато чиновники всячески изощряются в мастерстве отписок, не предпринимая абсолютно ничего, чтобы реально исправить ситуацию.