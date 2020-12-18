Столичный Дептранс уничтожает деревья ради остановок, с которых нельзя уехать

При этом «оптимизация» перевозок доходит до откровенного, как убедился портал «АвтоВзгляд», маразма: чиновники стали строить в городе автобусные остановки, на которых не останавливается ни один автобус! Так, например, около года назад у дома №4 корп.1 по улице Дмитрия Ульянова за одну ночь исчезли зеленые насаждения.

Они были вырваны представителями столичных властей с корнем в то время, как эти самые власти нещадно штрафуют автовладельцев за стоянку на газонах и кустиках. Однако на деле «борьба за экологию», похожа на игру в одни ворота: то, что нельзя делать гражданам, можно госструктурам. Особенно если варварская вырубка дефицитной в городе зелени происходит во имя «благой» цели — размещения нового остановочного пункта.