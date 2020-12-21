Почему муниципальные депутаты Москвы поддерживают расширение зоны платной парковки

По мнению начальника управления контроля и координации транспортного комплекса города Москвы госпожи О. Овчинниковой, которой выпало нелегкое бремя составления ответа депутатам и общественникам столицы, платные парковки просто жизненно необходимы местным жителям, чтобы иметь возможность припарковаться в непосредственной близости от дома.

Видимо, по этой причине в текущем намеченном списке на расширение преобладают забытые богом и людьми улицы в промзонах или тихие спокойные переулки спальных районов, где никогда не было проблем с повышенном трафиком.

Стоит отметить, что это легкое несоответствие заявленным целям не остановило в этом году не один муниципальный совет Москвы от безоговорочного принятия предложений транспортного комплекса — практически во всех районах местные депутаты единогласно, либо с наименьшим сопротивлением, проголосовали за' больше платного'. При этом депутаты продолжают настаивать на том, что их голос лишь совещательный и напрямую на решение о введении платных парковок они повлиять не могут.