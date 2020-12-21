Почему муниципальные депутаты Москвы поддерживают расширение зоны платной парковки

По мнению начальника управления контроля и координации транспортного комплекса города Москвы госпожи О. Овчинниковой, которой выпало нелегкое бремя составления ответа депутатам и общественникам столицы, платные парковки просто жизненно необходимы местным жителям, чтобы иметь возможность припарковаться в непосредственной близости от дома.
Видимо, по этой причине в текущем намеченном списке на расширение преобладают забытые богом и людьми улицы в промзонах или тихие спокойные переулки спальных районов, где никогда не было проблем с повышенном трафиком.
Стоит отметить, что это легкое несоответствие заявленным целям не остановило в этом году не один муниципальный совет Москвы от безоговорочного принятия предложений транспортного комплекса — практически во всех районах местные депутаты единогласно, либо с наименьшим сопротивлением, проголосовали за' больше платного'. При этом депутаты продолжают настаивать на том, что их голос лишь совещательный и напрямую на решение о введении платных парковок они повлиять не могут.
Возможно, при такой ситуации и муниципальным советам, и самим районным депутатам скорее на руку, что непопулярное решение о пополнении списка «платных» улиц транспортный комплекс настаивает оставить за собой: «Решение об организации платной парковки, как способа необходимого регулирования использования личного автомобиля в условиях крупного мегаполиса продиктовано транспортной целесообразностью всего города, поэтому ответственность за принятие общегородских решений не перекладывается в данном случае на жителей и муниципальных депутатов, а целиком и полностью возлагается на правительство Москвы и органы исполнительной власти, в частности на департамент транспорта».
И в сухом остатке мы имеем очень удобную ситуацию для всех (кроме, конечно, автомобилистов столицы), когда депутаты ничего не решают, но одобряют, Дептранс и мэрия решают, но заручившись формальной поддержкой муниципалов, а город возвращает бонусы, например, главам муниципальных округов, оплачивая их транспортные расходы — траты на транспорт главы МО содержатся в статье 01.02 горбюджета «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
Например, в районе Новокосино ожидается большой скандал в связи с тем, что пока жители готовились к публичным слушаниям по проекту бюджета, который окончательно еще не принят, аппарат местного Совета депутатов уже практически поделил шкуру неубитого медведя: в документах конкурса жители Новокосино обнаружили не фигурирующие ранее в опубликованном проекте бюджета статьи о расходах на легковой автомобиль с водителем для председателя и аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино в сумме 1,1 млн. руб. И вы будете смеяться, но в эту сумму также включены и расходы на оплату штрафов и платных парковок (которые годом ранее единогласно поддержали депутаты этого района).
Неудивительно, что при таком раскладе в большинстве мунсоветов царит полное взаимопонимание с транспортным комплексом Москвы. Ведь что может быть приятнее и удобнее, чем нарушать правила ПДД за счет того самого населения, которое и оплатит твои штрафы и твои парковки.
С другой стороны, те же самые люди и выбрали этих голосующих всегда «за» муниципальных депутатов — всех этих директоров школ и досуговых центров, главврачей поликлиник, урбанистов из «политического убера». Так что может это не только транспортные чиновники виноваты, что владеть машиной в Москве становится все дороже и неудобнее?
Проголосовали сердцем — оплатим глупость рублем. Ожидаемый финал, который, возможно, к следующим муниципальным выборам наконец мотивирует вечно спящих москвичей прийти на избирательные участки?