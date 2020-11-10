Платные парковки: итоги восьми лет взимания платы «за воздух»

Итак, департамент транспорта готовится изъять из бесплатного пользования горожан новые улицы. Пока информацию о предложениях, поступивших из ЦОДД, от которых будет крайне сложно отказаться местным депутатам, подтвердили несколько районов Москвы: Кунцево, Бутырский, Савеловский, Таганский. Нет никаких сомнений в том, что подобные же письма скоро получат или уже получили муниципальные советы и прочих районов города. А значит, снова в социальных сетях забурлят недовольные граждане, а возможно случатся и локальные протесты, и традиционные сборы подписей протестующих местных жителей. Почему горожане так и не свыклись и остро реагируют на каждое новое расширение зоны платных улиц?

Заставленные машинами дворы

Лайфхак от Дептранса «Ставьте шлагбаумы — освободите дворы», работает далеко не всегда. Пожарные и сквозные внутридворовые проезды не закроешь, где-то против МЧС, где-то сами жители не могут перекрыть дорогу для своего собственного выезда и проезда сотен соседей. А значит придется страдать, терпеть и испытывать неудобства, которых до введения платной парковки в районе вроде бы и не было вовсе.

– В Новокосино приезжие из области раньше ставили машины в разрешенных местах, а теперь забили все дворы, независимо от удаления от метро. Резидентное разрешение «чужакам» не положено, а ставить за деньги дорого, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» местный житель Сергей Баранников, отметив что ранее проблем с парковками в районе никогда не было. Теперь же еще одна напасть — свободные места даже на платных парковках занимает каршеринг…