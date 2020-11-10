Платные парковки: итоги восьми лет взимания платы «за воздух»

Итак, департамент транспорта готовится изъять из бесплатного пользования горожан новые улицы. Пока информацию о предложениях, поступивших из ЦОДД, от которых будет крайне сложно отказаться местным депутатам, подтвердили несколько районов Москвы: Кунцево, Бутырский, Савеловский, Таганский. Нет никаких сомнений в том, что подобные же письма скоро получат или уже получили муниципальные советы и прочих районов города. А значит, снова в социальных сетях забурлят недовольные граждане, а возможно случатся и локальные протесты, и традиционные сборы подписей протестующих местных жителей. Почему горожане так и не свыклись и остро реагируют на каждое новое расширение зоны платных улиц?
Заставленные машинами дворы
Лайфхак от Дептранса «Ставьте шлагбаумы — освободите дворы», работает далеко не всегда. Пожарные и сквозные внутридворовые проезды не закроешь, где-то против МЧС, где-то сами жители не могут перекрыть дорогу для своего собственного выезда и проезда сотен соседей. А значит придется страдать, терпеть и испытывать неудобства, которых до введения платной парковки в районе вроде бы и не было вовсе.
– В Новокосино приезжие из области раньше ставили машины в разрешенных местах, а теперь забили все дворы, независимо от удаления от метро. Резидентное разрешение «чужакам» не положено, а ставить за деньги дорого, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» местный житель Сергей Баранников, отметив что ранее проблем с парковками в районе никогда не было. Теперь же еще одна напасть — свободные места даже на платных парковках занимает каршеринг…
Недоступность социальных объектов
Жители почти всех районов Москвы обратили внимание на тот факт, что с появлением платных парковок стало практически невозможно подъехать ни к одной аптеке, припарковаться у поликлиник и травмпунктов, остановиться для высадки детей у школ и детских садов, банков, парикмахерских, МФЦ и магазинов. Причиной этого, по мнению автомобилистов, стало сокращение количества ранее имеющихся на улично-дорожной сети мест в десятки раз.
– Головинское шоссе у входа на Головинское кладбище, — приводит пример Дмитрий Грециг. — Нет жилых домов, нет офисов. Получается, что платная парковка сделана именно для посетителей кладбища. При этом есть площадка перед входом, но она огорожена, и сотрудники кладбища машины посетителей сюда бесплатно не пускают. Схожая ситуация и у Донского монастыря и кладбища. Вопрос: «Зачем в таких местах вообще платная парковка?» остается открытым…
Сад имени Баумана, привел в пример москвич Андрей Моторов. Теперь, по его словам, невозможно приехать семьей с детьми и пойти в парк — парковочных мест по Старой Басманной больше нет. Есть по Новой Басманной, на 20—30 машин, но они почти всегда заняты, в том числе местными жителями. Фактически эти «парковочные художества» ограничили доступ москвичей в сад, особенно маломобильных граждан по возрасту или инвалидности.
Принудительное сокращение парковочных мест
В некоторых спальных районах дела настолько плохи, что не хватает мест даже для автомобилей с резидентскими разрешениями. Все потому, что на прилегающих улицах резко сократилось количество парковочных мест — как бесплатных, так и платных.
Если раньше все, кто приезжал в район по работе или по делам могли комфортно парковаться вдоль дорог и на специально подготовленных для парковки местах (на дублерах, перед офисами/магазинами), теперь стали парковаться во дворах и прилегающих территориях, что затрудняет движение. Вынужденно появившиеся шлагбаумы усугубили ситуацию. При этом до платных парковок жители не испытывали глобального дефицита мест, и в случае большой загруженности в своем дворе спокойно могли встать в соседнем или на прилегающей к дому дороге.
– До введения платной парковки на моей улице я всегда мог оставить машину на ночь на дороге, если во дворе все места были заняты, — говорит житель Марфино Аднрей Туманов. Сейчас и днем, и ночью никто не ставит свои машины на улице, но и днем, и ночью забиты все дворы и междворовые подъезды. Враждебность и нервозность у людей из-за всей этой ситуации возросла многократно. О схожей проблеме говорят и жители района Кузьминки…
Искусственное создание дефицита
– Плотность нашего Тверского района катастрофическая, места из-за точечной застройки и офисов практически нет, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» Мила Белая. — Однако найти место для парковки можно было ровно до тех пор, пока у нас не ликвидировали все островки на УДС, где можно было встать. Там, где ранее помещалось 10 машин, остались места лишь на 3 авто. Это пример того, как дефицит парковочных мест создается искусственным путем, что в свою очередь влияет на повышение стоимости парковок…
Пустующие платные места
Парковки в спальниках — пустые были, пустыми и остались, так зачем было городить огород, недоумевают жители ряда районов? Ну разве что «чужих» машин на дорогах парковаться стало чуть меньше. Теперь они все во дворах. Однако в таких районах как Свиблово, Бабушкинский, Медведково «приезжие» машины и до введения платных мест не обременяли местных жителей и трафик. И сейчас никому не создают особых проблем.
– Улциа Кирпичная, улица Вольная — нет никаких учреждений, захолустье, спально-шиномонтажный район, трафика ноль, от метро далеко, — приводит пример Андрей Белинский. С какого перепугу на них запретили стоянку и остановку — непонятно..
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– Платные парковки тут почти всегда незаполненные, а некоторые и вовсе на 100% пустые. Разумеется, никто их в бесплатные не переводит. Наличие этих 100% свободных мест говорит о фактическом запрете парковки, а не о хорошем результате парковочной политики, — считает эксперт.
Проблемы с резидентскими разрешениями
Временная регистрация или фиктивный договор аренды, а на самом деле — лишняя головная боль для десятков тысяч жителей Москвы, которые не проживают по месту своей прописки, — вот что говорят многие горожане о правилах оформления резидентских разрешений. Также они отмечают, что в районах, где ощущается острый дефицит парковок (в основном это центр города) наличие резидентского разрешения совершенно не гарантирует возможности припарковаться. Так за что платить 3000 рубоей в год?
Разделение на парковочные зоны
– Кто и зачем решил разделить один район на разные парковочные зоны, лично для меня остается загадкой, — недоумевает москвич Александр Емельчиков. — В итоге моя почта, моя поликлиника, моя молочная кухня, половина магазинов оказалась в чужом районе. Это совершенно неудобно и неправильно, что я должен за этот дискомфорт еще и платить…
– Я живу в Дорогомилово, а рядом район Филевский парк, — говорит Елена Вербицкая. — И если я еду туда, у меня возникают проблемы с парковкой, потому что мое резидентное удостоверение распространяется только на мой район, хотя другой район начинается на соседней улице…
Сбои в работе Моспаркинга
– В 2015 году, когда на моей улице ввели платную парковку, в системе произошел сбой и при том условии, что разрешение было оформлено, а оплата за год произведена, всей улице с октября по декабрь выписывали штрафы за неоплату парковки, — рассказал «АвтоВзгляду» москвич Дмитрий Комов. — Каждый штраф пришлось обжаловать. Ушло колоссальное количество времени на посещение центра Московский транспорт. Никто даже не извинился…
Унижение и страх
– Наши платные парковки так устроены, что пользоваться ими просто унизительно, — считает москвич Дмитрий Зайцев. — Почему только 5 минут на оплату? Почему нельзя оплатить или исправить время/место начала парковки в течение дня? Почему три штрафа обнуляют разрешение? Почему бесплатные часы — с 20 до 8 включая даже выходные дни?
– Самое плохое в платных парковках — эпостоянный страх. Что встанешь не так, что-то сделаешь не так, забудешь оплатить или не оплатишь из-за сбоя приложения. Или что оштрафуют по ошибке, причем не обязательно, что по твоей, — поясняет свое негативное отношение к платным парковкам житель Бутырского района Денис Галахов. Все эти пешие инспекторы, помощники Москвы, снующие везде парконы, вездесущие камеры, эвакуаторы — система создает крайне негативный настрой в городе и на дорогах в том числе, избыточно нервирует людей. Не говоря уже о том, что сами по себе платные парковки — это еще и способ вытеснения с дорог и из автомобилей малообеспеченных граждан…
Снос гаражей и хамство каршеринга
С внедрением платных парковок парковочных мест больше не стало, а со сносом гаражей ситуация и вовсе усугубилось. Авто, ранее имеющие места для стоянки в ГСК, высыпали на улицы. Туда же пришел и все более расширяющий свой парк каршеринг. В районе Хамовники ситуация настолько вышла из берегов здравого смысла, что теперь в одном из дворов вынуждены конкурировать за место на парковке наряду с местными жителями и каршерингом еще и авто сотрудников Минобороны, которым раньше хватало места на своей прилегающей территории.
Дорого и обидно
– Лечусь не по месту жительства, аостановиться у клиник Пироговкого меда в Хамовниках — как минимум 150 ₽/час, — сокрушается Елена Лето. — Сложные обследования, консилиумы и т. д., поездок много. А на метро возрастным гражданам передвигаться не рекомендуют, да и я сама не хочу рисковать, ведь глава Роспотребнадзора на днях заявила, что чаще всего люди заражаются в общественном транспорте. Выходит, что личный автомобиль — самый безопасный вариант передвижения. Но откуда нам, пенсионерам, брать деньги на парковки? Обидно, что все про это молчат, словно пенсионеры — отработанный материал. При этом сами представители власти, имея несоразмерные зарплаты, никогда ни за что не платят, находясь на обеспечении у государства…
Напомним, что с 2012 года в столице прошло более 20 митингов против платных парковок, в которых приняли участие более 10-и районов Москвы. Однако численность этих мероприятий в общей сложности составила едва ли чуть более 20 000 человек. И пассивность граждан имеет печальный итог: начиная с 2015 года платная парковка вышла за пределы Садового кольца и уверенно шагает в спальные районы, ежегодно расширяя зону своего действия на сотни улиц столицы.