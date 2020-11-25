Общественный транспорт теряет популярность: граждане пересаживаются на автомобили и скутеры

Еще в конце октября на сайте Bloomberg появилась интересная статья, «зафиксировавшая» начало отсчета новой эпохи — городского мотоциклетного бума. Во время пандемии коронавируса на дороги всего мира хлынули двухколесные транспортные средства — скутеры и мотоциклы. Спрос на автомобили тоже вырос, но не так значительно. Причина проста — люди начали считать общественный транспорт опасным в плане возможности заражения ковидом, ну а поскольку с автомобилями в приведенных в статье городах борются нещадно, выбор в пользу мототранспорта очевиден.

В 2020 году только в Великобритании было зарегистрировано на 31% больше новых электроскутеров и мотоциклов, чем в 2019-м; заметный рост показали и продажи в США (индустрия рапортует о лучших результатах за последние nять лет).

А что же у нас? Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем российского рынка новых мотоциклов в первом полугодии 2020 года тоже подрос и составил 8504 единицы, что на десять с половиной процентов больше, чем отмечалось годом ранее (7702 шт). При этом на Москву приходится более 20% всех продаж. Фактически, каждый пятый новый мотоцикл, купленный в январе-июне, был зарегистрирован в столице — 1743 шт. На втором месте рейтинга — Московская область (829 единиц), а на третьем — Санкт-Петербург (491).