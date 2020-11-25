Общественный транспорт теряет популярность: граждане пересаживаются на автомобили и скутеры

Еще в конце октября на сайте Bloomberg появилась интересная статья, «зафиксировавшая» начало отсчета новой эпохи — городского мотоциклетного бума. Во время пандемии коронавируса на дороги всего мира хлынули двухколесные транспортные средства — скутеры и мотоциклы. Спрос на автомобили тоже вырос, но не так значительно. Причина проста — люди начали считать общественный транспорт опасным в плане возможности заражения ковидом, ну а поскольку с автомобилями в приведенных в статье городах борются нещадно, выбор в пользу мототранспорта очевиден.
В 2020 году только в Великобритании было зарегистрировано на 31% больше новых электроскутеров и мотоциклов, чем в 2019-м; заметный рост показали и продажи в США (индустрия рапортует о лучших результатах за последние nять лет).
А что же у нас? Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем российского рынка новых мотоциклов в первом полугодии 2020 года тоже подрос и составил 8504 единицы, что на десять с половиной процентов больше, чем отмечалось годом ранее (7702 шт). При этом на Москву приходится более 20% всех продаж. Фактически, каждый пятый новый мотоцикл, купленный в январе-июне, был зарегистрирован в столице — 1743 шт. На втором месте рейтинга — Московская область (829 единиц), а на третьем — Санкт-Петербург (491).
– Сам тренд примечателен хотя бы тем, что полностью противоречит доминировавшей в последние годы urban-гипотезе о важности и нужности общественного транспорта, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Несмотря на массированную пропаганду и выделение космических бюджетов на продвижение идеи о том, что в час пик общественный транспорт совершенно безопасен, в отличие от опаснейших рассадников вируса: музеев и театров, люди сами сделали выбор в пользу своего удобства, ведь они совсем не идиоты, за которых их держат…
В Москве, конечно, климат такой, что массовое круглогодичное использование скутеров и мотоциклов вряд ли возможно. Поэтому в последние месяцы, а особенно с завершением мотосезона, москвичи все чаще стараются заменить поездки на общественном транспорте на передвижение на своем авто, либо на такси и каршеринге, что подтверждают результаты опроса нашего портала. Исключение составляют лишь поездки в центр города — часть опрошенных сообщила, что из-за сложности с парковкой им быстрее и дешевле туда добираться все-таки на метро и наземном транспорте.
Среди основных причин, объясняющих нежелание спускаться в метро или пересаживаться на трамвай и автобус, жители столицы отмечают отсутствие возможности соблюдения социальной дистанции, не комфортность и дороговизну этих средств передвижения. Кроме этого, большинство опрошенных в социальных сетях горожан прямо заявляют, что не доверяют уверениям транспортных чиновников о безопасности общественного транспорта, которые, к слову, расходятся и с ранее сделанным заявлением Роспотребнадзора.
Так же многие участники обсуждения признались, что испытывают дискомфорт и затрудненность дыхания при ношении в транспорте маски. Ряд опрошенных заявили, что не добавляет желания спускаться в ту же подземку и вероятность получить штраф за отсутствие СИЗ, особенно перчаток, необходимость ношения которых до сих пор остается под большим вопросом. Некоторые участники обсуждения заявили, что считают подобное требование властей попросту унизительным.
Между тем, пока Москва традиционно отстает от мировых трендов, продолжая вводить ужесточения для автовладельцев. Напомним, что именно сейчас, в самый разгар пандемии, градоначальство наметило очередное расширение зоны платной парковки, причем в основном в спальных районах, в то время как прогрессивные города и страны снимают ограничения для автомобильного транспорта. Так, мэрия Рима приостановила действие системы ограниченного въезда в исторический центр города и отдельные его районы, а мэрия Мельбурна предложила понизить цену на парковку, объяснив свое решение тем, что прекрасно понимает, что некоторые люди сейчас могут опасаться пользоваться общественным транспортом.
Понять и принять опасения людей, наконец проявив человечность или неуклонное следовать ранее намеченной, доковидной программе, вопреки здравому смыслу — что выберут российские и московские власти, ежедневно выражающие озабоченность ситуацией с пандемией, скоро узнаем. Пока же, похоже, делать выбор в пользу удобства москвичей никто не спешит.