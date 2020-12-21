Как администрация стадиона «Лужники» «разводит» водителей на 5000 рублей

Случай, главной героиней которого стала московская жительница Ирина Б., произошел 18 декабря. У гражданки имеется абонемент в бассейн на территории «Лужников» и в этот день она, как обычно, намеревалась въехать на территорию спорткомплекса. Однако на этот раз автоматический шлагбаум ее не пропустил.
С помощью охранника выяснилось, что даму внесли в некий «черный список» за то, что ранее где-то на территории «Лужников» она проехала под знак «кирпич». И теперь загладить свой проступок она может только перечислив стадиону штраф в размере 5000 рублей. Пришлось Ирине топать в дирекцию, чтобы урегулировать вопрос — ее занятия в бассейне, как-никак, уже оплачены надолго вперед. Характерно, что работники стадиона не упустили возможности нагнать на гражданку жути. Сообщив, что если б она не оплатила взыскание, то сначала ее штраф удвоился бы до 10 000 рублей. А затем администрация передала бы информацию о нарушительнице в ГИБДД, которая, якобы, лишает в таких случаях водительских «прав». Мол, договор у них с ГИБДД имеется. Согласно ему, стадион сами следит за соблюдением ПДД на своей территории и в случае, когда нарушитель отказывается платить, штрафы пересылаются в полицию.
Было бы более менее понятно, если неопытную в юридических тонкостях КоАП девушку «развел» бы на 5000 рублей шустрый охранник «Лужников» в личном, так сказать, порядке. Но ведь нет же, все официально. О чем свидетельствует кассовый чек, который Ирине выдали в «АО Лужники отдел организации пропускной системы» в обмен на ее кровные.
Во-первых, если уж разбираться, то штраф в 5000 рублей, согласно КоАП, оформляется только за «встречку» да за проезд по дороге с односторонним движением «против шерсти». А «за кирпич» полагается санкция в размере всего лишь 500 рублей — по статье за нарушение требований знаков и разметки.
Во-вторых, территория «Лужников», согласно кадастровой карте, это просто земля «для размещения объектов физической культуры и спорта». То есть явно не относится к улично-дорожной сети, являясь «прилегающей территорией». Следовательно за нарушения требований «кирпича» тут вообще никаких штрафов быть не может. Откуда же взялась эта сумма в 5000 рублей, которую элегантно изъяли у гражданки, попутно запугав ее лишением водительского удостоверения через ГИБДД?!
Для ответа на этот вопрос пришлось раскопать замечательный документ под названием «Публичная оферта», размещенный на официальном сайте «Лужников»
В нем, практически в первых же строках, в пункте 2.2, говорится, что как только клиент въехал на территорию спорткомплекса или просто оплатил въезд, получив взамен «билетик» — все: значит он полностью и безоговорочно согласен со всеми последующими пунктами оферты. Даже не будучи в курсе о существования этого «договора» — что бы там в нем не понаписали хозяева стадиона.
Например, могли бы ввести требование, чтобы все посетители ходили по территории исключительно голышом, а нарушителям этого положения — штраф в 5000… По такой логике, теперь трижды подумаешь, прежде чем на парковку соседнего торгового центра заехать. Вдруг там тоже — «оферта».
Но да ладно, вернемся к «лужниковскому» документу. В нем есть пункт 7, — единственный раздел, где говорится о штрафах для посетителей этого спортивно-хитроумного места. Тут сказано, что если человек оставил машину на территории спорткомплекса на ночь, не оплатив парковку, с него потребуют 5000 рублей штрафа, плюс взыскание еще 5000 рублей за «исключение из списка нарушителей порядка посещения территории». А если гражданин не оплатит указанных сумм по первому требованию, то ему «предъявят» еще 10 000 рублей штрафа.
Неплохие аппетиты, согласитесь! И что характерно: даже в этой «оферте» нет ни слова о 5000 рублях штрафа с посетителя за то, что он где-то проехал под «кирпич», висящий над одной из дорожек спорткомплекса! То есть, с Ирины Б. официально, с чеком, взяли деньги даже не за нарушение одного из пунктов жуликоватой «Публичной оферты» от «Лужников», а просто так. Девушку банально «развели» — практически в духе «охранников» этого стадиона 90-х годов прошлого века, когда он представлял собой просто большой блошиный рынок с кучей торговцев-«мешочников» и бандитскими понятиями.
Времена изменились, а закалка дирекции «Лужников», судя по всему, осталась прежней, «из 90-х». Удивительно, как такие порядки процветают сейчас, в 2020-ом. Причем не в каком-то таежном «медвежьем углу», а в центре Москвы, пракически под окнами Генпрокуратуры, МВД и прочих «следственных комитетов»?!