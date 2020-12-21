Как администрация стадиона «Лужники» «разводит» водителей на 5000 рублей

Случай, главной героиней которого стала московская жительница Ирина Б., произошел 18 декабря. У гражданки имеется абонемент в бассейн на территории «Лужников» и в этот день она, как обычно, намеревалась въехать на территорию спорткомплекса. Однако на этот раз автоматический шлагбаум ее не пропустил.

С помощью охранника выяснилось, что даму внесли в некий «черный список» за то, что ранее где-то на территории «Лужников» она проехала под знак «кирпич». И теперь загладить свой проступок она может только перечислив стадиону штраф в размере 5000 рублей. Пришлось Ирине топать в дирекцию, чтобы урегулировать вопрос — ее занятия в бассейне, как-никак, уже оплачены надолго вперед. Характерно, что работники стадиона не упустили возможности нагнать на гражданку жути. Сообщив, что если б она не оплатила взыскание, то сначала ее штраф удвоился бы до 10 000 рублей. А затем администрация передала бы информацию о нарушительнице в ГИБДД, которая, якобы, лишает в таких случаях водительских «прав». Мол, договор у них с ГИБДД имеется. Согласно ему, стадион сами следит за соблюдением ПДД на своей территории и в случае, когда нарушитель отказывается платить, штрафы пересылаются в полицию.