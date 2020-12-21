Российский завод Hyundai снова пересадил врачей на свои автомобили

В начале пандемии российский завод компании Hyundai Motor передал северной столице 18 — по количеству районов города — седанов Hyundai Solaris для детских поликлиник. А теперь медучреждения получат автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

К слову, на прошлой неделе Hyundai назвала цены на новый седан Elantra. Не будем тянуть резину: седьмое поколение «Элантры» будет стоить от 1 329 000 рублей. Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», это сразу на 94 тысячи больше, чем сейчас просят за уходящий седан.

Другая новость от корейской марки — из мира коммерческого транспорта. Калининградский завод «Автотор» освоил сборку среднетоннажной модели Hyundai Mighty по методу полного цикла. На конвейере прописались версии полной массой 8,5 и 7,8 тонны.