Почему владельцы Lexus ездят к «официалам» даже после окончания гарантии

Фото: Lexus.
Марка Lexus оказалась лидером среди премиум-брендов по количеству клиентов, которые ездят к официальным дилерам даже после окончания гарантии. Портал «АвтоВзгляд» постарался высянить причины такого поведения.

Владельцы машин доверяют официальным сервисам Lexus, так как там «работают профессионалы своего дела». Кроме того, хозяева автомобилей похвалили фирменный сервис за прозрачный процесс обслуживания. К слову, для его соблюдения бренд регулярно проводит обучение и устраивает соревнования среди сервисменов.

И ещё одна новость от японской премиум-марки. Максимум, что может сделать современная система мониторинга состояния водителя — вывести на дисплей приборной панели предупреждение, мол, пора бы тебе, шофер, отдохнуть. А вот автомобили Lexus научились подстраиваться под настроение и самочувствие водителя. Наука не стоит на месте…

дилеры, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосервис, ремонт
22 декабря 2020
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