Почему владельцы Lexus ездят к «официалам» даже после окончания гарантии

Владельцы машин доверяют официальным сервисам Lexus, так как там «работают профессионалы своего дела». Кроме того, хозяева автомобилей похвалили фирменный сервис за прозрачный процесс обслуживания. К слову, для его соблюдения бренд регулярно проводит обучение и устраивает соревнования среди сервисменов.

И ещё одна новость от японской премиум-марки. Максимум, что может сделать современная система мониторинга состояния водителя — вывести на дисплей приборной панели предупреждение, мол, пора бы тебе, шофер, отдохнуть. А вот автомобили Lexus научились подстраиваться под настроение и самочувствие водителя. Наука не стоит на месте…