Россияне продолжают массово лезть «в кредитную петлю»

При этом, чтобы купить машину, автомобилисты кредитуются на весьма серьезные суммы. Как подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам третьего квартала 2020 года средний размер кредита, выданного на покупку автомобиля, составил 843 300 рублей. В Москве — и того больше: жители столицы берут больше миллиона.

Как считают эксперты, в ноябрьском всплеске популярности банковских услуг виновато окончание льготных госпрограмм. Проще говоря, наши сограждан спешили взять займ по улучшенным условиям именно до 30 ноября.

Между тем, у многих марок появились собственные — и притом весьма интересные — программы. Так, российская Toyota запустила кредитное предложение «Комфорт+». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», теперь при покупке кроссовера RAV4 можно рассчитывать не только на низкий ежемесячный платеж, но также на гарантию обратного выкупа от официального дилера.