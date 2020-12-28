Насколько подорожает такси в новогоднюю ночь

Удивительно, но только 14% водителей предпочитают отдыхать, а значит, на линию выйдет достаточное количество автомобилей, чтобы цены не были заоблачными из-за дефицита таксомоторов. К слову, в новогоднюю ночь пассажиры часто по своей инициативе платят по двойному тарифу!

По данным исследования Contrust и «Ситимобил», выходить на линию таксисты планируют по разным причинам: больше половины (57%) ценят особенно внимательных пассажиров, а 21% получал щедрые чаевые, которые иногда доходили до 10—15 тысяч рублей. 13% «рулевых» угощали мандаринами. 5% получали символические подарки от пассажиров, а 3% — предложения выпить шампанского вместе.

И еще. В столичном Технопарке открылся флагманский «Дом такси» — пространство, где водители могут отдохнуть, пройти «предрейсовый» медосмотр и даже «прокачать» некоторые навыки. К примеру, выучить английский язык, овладеть базовыми знаниями по юриспруденции или повысить финансовую грамотность.