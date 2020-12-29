Коронавирус снизил доходы половины россиян, заставив многих отказаться от покупки машины

Так, утверждают аналитики ПАО «РГС Банк», только 44% граждан, принявших участие в их опросе, заявили, что их доходы остались на прежнем уровне. Но при этом, однако, лишь треть сохранили привычный уровень трат в 2020 году, а 12% пришлось отказаться от покупки автомобиля.

И, похоже, финансовые потери большинства наших соотечественников оказались настолько серьезными, что им пришлось довольно сильно сократить свои расходы: на 5—10% они упали у 8% россиян, на 10—25% — у 12%, еще у 12% — на 25—50%, более чем на 50% — у 8%.

При этом в большинстве своем люди стали экономить на путешествиях (30%), покупках машин (12%), квартир (8%), аренды жилья (7%). И целых 23% отказались от всех расходов, кроме жизненно необходимых. И только 33% россиян сохранили привычный уровень жизни и трат в 2020 году.

– Падение реальных доходов и рост безработицы — прямые следствия пандемии, которые вызвали серьезную смену потребительского поведения россиян. Снизили свои траты и потребление даже те категории граждан, которые финансово не пострадали в период пандемии. Однако коронавирус в то же время дал понять, что владение собственным автомобилем — это вопрос личной безопасности и свободы передвижений. Именно поэтому, согласно нашим исследованиям, 80% россиян, планирующих покупку машины, сохранили свое намерение приобрести автомобиль в течение ближайшего года, — прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» ситуацию член правления «РГС Банка» Марина Дембицкая.

С другой стороны, опрос портал «АвтоВзгляд» демонстрирует куда меньший оптимизм граждан. На вопрос: «Планируете ли вы купить новую машину до Нового года?», ответили отрицательно 58% респондентов.