Что подарить заядлому автовладельцу на Новый год

Фото avtovzglyad.ru
На календаре догорают последние дни декабря, поэтому, несмотря на кризисы и пандемии, все и каждый озаботились поиском новогодних подарков. Что подарить родным и близким? Этот вопрос актуален каждый год, поэтому портал «АвтоВзгляд» по традиции подготовил обзор самых актуальных и желанных подарков.

Если быть до конца откровенным, то ключевой декабрьский вопрос можно даже уточнить: «Что подарить человеку, у которого все есть?». Увы, большинство привлекательных вариантов либо стоят слишком дорого, либо уже имеются в наличии. А порадовать-то хочется!

Самый простой вариант — спросить, но тогда сюрприз не выйдет, да и запрошенный дар может быть просто не по карману. Да и год был не из простых. Что же делать и куда бежать? Мы, портал «АвтоВзгляд», собрали дайджест подарков, которые точно порадуют каждого автовладельца, увлеченного автомобилями человека и просто поклонника «четырехколесных».

Видеорегистратор

Самый популярный автомобильнымй гаджет, как и год назад, это видеорегистратор в различных вариациях. Он и остается лидером различных списков подарков. Все мы, как минимум, смотрели в интернете большое количество видеороликов, записанных на это устройство.

Поэтому большинство автовладельцемв или уже владеют им, или подумывают о приобретении, поскольку этот гаджет давно стал не роскошью, а вполне себе необходимым и целесообразным средством безопасности и защиты. Так что подаренный на новый год видеорегистратор — тот самый знак внимания, который точно оценит любой владелец автомобиля.

Фото производителя.

Разумеется, чем компактнее устройство, тем более явный интерес к нему. Поскольку здесь и меньшая заметность его в машине, и вообще всегда приятно иметь дело c небольшими функциональными девайсами. Такими, как, MiVue C531, который будет отличным подарком на новый год.

Этот видеорегистратор записывает очень качественное видео в FullHD с приличным по нынешним временам углом обзора в 150 градусов. Видеорегистратор MiVue C531 станет лучшим и надежным свидетелем при ДТП, поскольку увидит и запишет номера соседних машин как днем, так и ночью.

А благодаря встроенному GPS он еще предупреждает о находящихся на пути движения камерах. Причем у него белее 60 комбинаций предупреждений о разных камерах контроля скорости (контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости, наезд на стоп-линию и т. п.). Что немаловажно, прибор знает о местонахождении пресловутой «Автодории». Немаловажным плюсом станет и наличие энергосберегающего режима парковки.

Фото производителя.

Прибор может находиться очень длительное время как бы в состоянии сна, активируясь. В случае удара по автомобилю и осуществляя запись происходящего.

ТРАНСПОНДЕР

Платные дороги стали неотъемлемой частью не только междугородних, но и ежедневных поездок. Трасса в Шереметьево, объезд Одинцово — это все «платки», которые порой здорово выручают, позволяя сэкономить не только время, но и деньги. Поэтому транспондер T-pass — это отличный вариант подарка.

А после открытия ЦКАД-3 он стал еще актуальнее: новая автодорога привлекает все больше автомобилистов, позволяя доехать от М-11 «Нева» до М-7 «Волга» всего за 45—50 минут вместо 2,5 часа по МКАД или по «бетонке» А-107. Полезный и стильный транспондер T-pass обязательно пригодится, так как поможет не только приезжать раньше, используя платные автодороги, но и значительно экономить на самой оплате проезда. Одним словом, грамотный и очень интересный подарок, который точно займет почетное место на лобовом стекле.

Фото avtovzglyad.ru

Напомним, что для осуществления проезда баланс транспондера T-pass требуется заранее пополнить на сумму, равную стоимости предполагаемого проезда, а для подключения программы лояльности пройти простую процедуру регистрации на сайте avtodor-tr.ru или в мобильном приложении «Автодор».

Лимитированная серия транспондера T-pass «ЦКАД», выпущенная в честь открытия движения на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги, подходит для новогоднего подарка еще лучше. Отличительной особенностью особенного транспондера стал уникальный дизайн, выполненный в современном минималистическом стиле, и графические элементы, которые стилизованы под элементы кольца и паттерн на шумовых экранах вдоль скоростных магистралей.

Фото avtovzglyad.ru

СМАРТФОН

Даже взрослые и опытные водители уже не представляют свою жизнь за рулем без смартфона. Двадцать первый век вывел этот гаджет далеко за пределы сферы коммуникации: приложения, помощники, карты и многое другое сегодня являются необходимыми условиями комфортного и безопасного передвижения по всем без исключения дорогам.

Новый гаджет станет шикарным новогодним подарком, особенно если это будет новейший BQ 6630L Magic L — смартфон с самым большим безрамочным V-notch экраном среди всех смартфонов BQ. Аппарат оснащен мощным восьмиядерным процессором с искусственным интеллектом, двойной основной камерой, емким аккумулятором, чипом для бесконтактной оплаты NFC и выполнен в ультрамодном корпусе с оригинальными расцветками.

Фото производителя.

Экран занимает практически всю лицевую часть, поэтому смартфон идеален для карт и различных вспомогательных «шоферских» опций, одновременного использования нескольких приложений, ведения видеоблогов и прямых трансляций. Двойная основная камера 12 МП с автофокусом и вспышкой гарантирует превосходные фотографии даже в условиях низкой освещенности, а фронтальная камера 8 МП, расположенная в вырезе V-Notch, обеспечит удобство и безопасность видеосвязи.

Мощный восьмиядерный процессор UNISOC SC9863А обладает высокой производительностью и при этом экономит энергию. Благодаря 3 ГБ оперативной памяти обеспечивается высокая скорость работы и отсутствие «багов» в многозадачном режиме. Важными преимуществами BQ 6630L Magic L является наличие NFC-модуля, который позволит владельцу осуществлять бесконтактные мобильные платежи, и большой батареи 4920 мАч, которая гарантирует несколько дней работы на одном заряде.

Фото производителя.

НАБОР АВТОХИМИИ

Ничто так не увлекает отечественных водителей, как уход за личным автомобилем. Так уж повелось, что машина в России — больше чем транспорт, за ней следят и обслуживают, поэтому подарочный набор качественной автохимии всегда будет хорошим подарком к Новому году.

Компания «Астрохим», ведущий отечественный производитель автомобильной химии и косметики, подготовила готовые наборы автохимии и автокосметики, которые наверняка и порадуют каждого автолюбителя, и не оставят брешь в вашем бюджете.

Набор автокосметики — грамотное решение. Получить его в подарок, значит обзавестись нужными средствами по уходу за автомобилем, которые будут всегда кстати. Причем зачастую не только применительно к машине, но и дома, и на даче.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

К примеру, в такие наборы автокосметики могут входить антизапотеватели и размораживатель стекол, очиститель ржавчины, обезжириватель металлических поверхностей, автомобильный очиститель воздуха, силиконовая смазка. Остается только выбрать, так сказать, общую «тематику».

В наборах «Астрохим» все верно и логично подобрано и оригинально упаковано, избавляя от необходимости думать над дополнительным оформлением подарка. Более того есть наборы, которые собраны в специальные сумки, в которых удобно будет потом хранить и перемещать автохимию.

Причем такой набор автокосметики понравится не только опытному водителю, но придется по душе и новичку, который еще не имеет достаточного представления о всем многообразии автокосметики и прочих полезных штучек для автомобиля.

смартфон, видеорегистратор, платные дороги, автохимия, лайфхак
22 декабря 2020
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