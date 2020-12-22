Что подарить заядлому автовладельцу на Новый год

Если быть до конца откровенным, то ключевой декабрьский вопрос можно даже уточнить: «Что подарить человеку, у которого все есть?». Увы, большинство привлекательных вариантов либо стоят слишком дорого, либо уже имеются в наличии. А порадовать-то хочется!
Самый простой вариант — спросить, но тогда сюрприз не выйдет, да и запрошенный дар может быть просто не по карману. Да и год был не из простых. Что же делать и куда бежать? Мы, портал «АвтоВзгляд», собрали дайджест подарков, которые точно порадуют каждого автовладельца, увлеченного автомобилями человека и просто поклонника «четырехколесных».
Видеорегистратор
Самый популярный автомобильнымй гаджет, как и год назад, это видеорегистратор в различных вариациях. Он и остается лидером различных списков подарков. Все мы, как минимум, смотрели в интернете большое количество видеороликов, записанных на это устройство.
Поэтому большинство автовладельцемв или уже владеют им, или подумывают о приобретении, поскольку этот гаджет давно стал не роскошью, а вполне себе необходимым и целесообразным средством безопасности и защиты. Так что подаренный на новый год видеорегистратор — тот самый знак внимания, который точно оценит любой владелец автомобиля.
Разумеется, чем компактнее устройство, тем более явный интерес к нему. Поскольку здесь и меньшая заметность его в машине, и вообще всегда приятно иметь дело c небольшими функциональными девайсами. Такими, как, MiVue C531, который будет отличным подарком на новый год.
Этот видеорегистратор записывает очень качественное видео в FullHD с приличным по нынешним временам углом обзора в 150 градусов. Видеорегистратор MiVue C531 станет лучшим и надежным свидетелем при ДТП, поскольку увидит и запишет номера соседних машин как днем, так и ночью.
А благодаря встроенному GPS он еще предупреждает о находящихся на пути движения камерах. Причем у него белее 60 комбинаций предупреждений о разных камерах контроля скорости (контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости, наезд на стоп-линию и т. п.). Что немаловажно, прибор знает о местонахождении пресловутой «Автодории». Немаловажным плюсом станет и наличие энергосберегающего режима парковки.
Прибор может находиться очень длительное время как бы в состоянии сна, активируясь. В случае удара по автомобилю и осуществляя запись происходящего.
ТРАНСПОНДЕР
Платные дороги стали неотъемлемой частью не только междугородних, но и ежедневных поездок. Трасса в Шереметьево, объезд Одинцово — это все «платки», которые порой здорово выручают, позволяя сэкономить не только время, но и деньги. Поэтому транспондер T-pass — это отличный вариант подарка.
А после открытия ЦКАД-3 он стал еще актуальнее: новая автодорога привлекает все больше автомобилистов, позволяя доехать от М-11 «Нева» до М-7 «Волга» всего за 45—50 минут вместо 2,5 часа по МКАД или по «бетонке» А-107. Полезный и стильный транспондер T-pass обязательно пригодится, так как поможет не только приезжать раньше, используя платные автодороги, но и значительно экономить на самой оплате проезда. Одним словом, грамотный и очень интересный подарок, который точно займет почетное место на лобовом стекле.
Напомним, что для осуществления проезда баланс транспондера T-pass требуется заранее пополнить на сумму, равную стоимости предполагаемого проезда, а для подключения программы лояльности пройти простую процедуру регистрации на сайте avtodor-tr.ru или в мобильном приложении «Автодор».
Лимитированная серия транспондера T-pass «ЦКАД», выпущенная в честь открытия движения на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги, подходит для новогоднего подарка еще лучше. Отличительной особенностью особенного транспондера стал уникальный дизайн, выполненный в современном минималистическом стиле, и графические элементы, которые стилизованы под элементы кольца и паттерн на шумовых экранах вдоль скоростных магистралей.
СМАРТФОН
Даже взрослые и опытные водители уже не представляют свою жизнь за рулем без смартфона. Двадцать первый век вывел этот гаджет далеко за пределы сферы коммуникации: приложения, помощники, карты и многое другое сегодня являются необходимыми условиями комфортного и безопасного передвижения по всем без исключения дорогам.
Новый гаджет станет шикарным новогодним подарком, особенно если это будет новейший BQ 6630L Magic L — смартфон с самым большим безрамочным V-notch экраном среди всех смартфонов BQ. Аппарат оснащен мощным восьмиядерным процессором с искусственным интеллектом, двойной основной камерой, емким аккумулятором, чипом для бесконтактной оплаты NFC и выполнен в ультрамодном корпусе с оригинальными расцветками.
Экран занимает практически всю лицевую часть, поэтому смартфон идеален для карт и различных вспомогательных «шоферских» опций, одновременного использования нескольких приложений, ведения видеоблогов и прямых трансляций. Двойная основная камера 12 МП с автофокусом и вспышкой гарантирует превосходные фотографии даже в условиях низкой освещенности, а фронтальная камера 8 МП, расположенная в вырезе V-Notch, обеспечит удобство и безопасность видеосвязи.
Мощный восьмиядерный процессор UNISOC SC9863А обладает высокой производительностью и при этом экономит энергию. Благодаря 3 ГБ оперативной памяти обеспечивается высокая скорость работы и отсутствие «багов» в многозадачном режиме. Важными преимуществами BQ 6630L Magic L является наличие NFC-модуля, который позволит владельцу осуществлять бесконтактные мобильные платежи, и большой батареи 4920 мАч, которая гарантирует несколько дней работы на одном заряде.
НАБОР АВТОХИМИИ
Ничто так не увлекает отечественных водителей, как уход за личным автомобилем. Так уж повелось, что машина в России — больше чем транспорт, за ней следят и обслуживают, поэтому подарочный набор качественной автохимии всегда будет хорошим подарком к Новому году.
Компания «Астрохим», ведущий отечественный производитель автомобильной химии и косметики, подготовила готовые наборы автохимии и автокосметики, которые наверняка и порадуют каждого автолюбителя, и не оставят брешь в вашем бюджете.
Набор автокосметики — грамотное решение. Получить его в подарок, значит обзавестись нужными средствами по уходу за автомобилем, которые будут всегда кстати. Причем зачастую не только применительно к машине, но и дома, и на даче.
К примеру, в такие наборы автокосметики могут входить антизапотеватели и размораживатель стекол, очиститель ржавчины, обезжириватель металлических поверхностей, автомобильный очиститель воздуха, силиконовая смазка. Остается только выбрать, так сказать, общую «тематику».
В наборах «Астрохим» все верно и логично подобрано и оригинально упаковано, избавляя от необходимости думать над дополнительным оформлением подарка. Более того есть наборы, которые собраны в специальные сумки, в которых удобно будет потом хранить и перемещать автохимию.
Причем такой набор автокосметики понравится не только опытному водителю, но придется по душе и новичку, который еще не имеет достаточного представления о всем многообразии автокосметики и прочих полезных штучек для автомобиля.