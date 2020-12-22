Что подарить заядлому автовладельцу на Новый год

Если быть до конца откровенным, то ключевой декабрьский вопрос можно даже уточнить: «Что подарить человеку, у которого все есть?». Увы, большинство привлекательных вариантов либо стоят слишком дорого, либо уже имеются в наличии. А порадовать-то хочется!

Самый простой вариант — спросить, но тогда сюрприз не выйдет, да и запрошенный дар может быть просто не по карману. Да и год был не из простых. Что же делать и куда бежать? Мы, портал «АвтоВзгляд», собрали дайджест подарков, которые точно порадуют каждого автовладельца, увлеченного автомобилями человека и просто поклонника «четырехколесных».

Видеорегистратор

Самый популярный автомобильнымй гаджет, как и год назад, это видеорегистратор в различных вариациях. Он и остается лидером различных списков подарков. Все мы, как минимум, смотрели в интернете большое количество видеороликов, записанных на это устройство.

Поэтому большинство автовладельцемв или уже владеют им, или подумывают о приобретении, поскольку этот гаджет давно стал не роскошью, а вполне себе необходимым и целесообразным средством безопасности и защиты. Так что подаренный на новый год видеорегистратор — тот самый знак внимания, который точно оценит любой владелец автомобиля.