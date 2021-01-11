Эксперты выяснили, как часто россияне меняют автомобили

Фото: subscribe.ru.
Эксперты решили подсчитать средний срок владения новым автомобилем до первой его перепродажи. Портал «АвтоВзгляд» удивился, что россияне «скидывают» машины достаточно рано.

По самым свежим данным средний срок владения автомобилем после того, как он покидает автосалон, составил 58 месяцев — это без малого 5 лет.

Интересно, что владельцы «премиума» предпочитают избавляться от своих машин раньше — через 47 месяцев, а владельцы «обычных» моделей решаются на продажу только через 59 месяцев. Такую информацию публикует агентство «Автостат».

Отметим, что дефицит новых авто, спровоцированный пандемией коронавируса, заставил потенциальных покупателей обратиться к подержанным машинам. Портал «АвтоВзгляд» проанализировал, как дорожали подержанные машины в 2020-м, и насколько еще подорожают.

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11 января 2021
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