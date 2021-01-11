Эксперты выяснили, как часто россияне меняют автомобили

По самым свежим данным средний срок владения автомобилем после того, как он покидает автосалон, составил 58 месяцев — это без малого 5 лет.

Интересно, что владельцы «премиума» предпочитают избавляться от своих машин раньше — через 47 месяцев, а владельцы «обычных» моделей решаются на продажу только через 59 месяцев. Такую информацию публикует агентство «Автостат».

Отметим, что дефицит новых авто, спровоцированный пандемией коронавируса, заставил потенциальных покупателей обратиться к подержанным машинам. Портал «АвтоВзгляд» проанализировал, как дорожали подержанные машины в 2020-м, и насколько еще подорожают.