Volkswagen Golf признали главным европейским бестселлером

По итогам года Volkswagen выступил очень сильно. В родной Германии на долю модели Golf пришлось наибольшее количество продаж, а вторую и третью строки заняли, соответственно, Tiguan и Passat. Ближайший конкурент заскочил лишь на четвертую позицию.

Что касается конкретно «Гольфа», то главной причиной его успеха сами фольксвагеновцы считают появление гибридных версий — к концу года один из трех проданных Volkswagen Golf был оснащен «зеленой» силовой установкой.

В России ситуация иная. У нас Golf и Passat давно стали нишевыми моделями, а первую скрипку играет Polo, в прошлом году сменивший поколение. Что поделать: намшим людям по карману машины попроще и подешевле…

Кстати, Volkswagen объявил сроки появления новейшего кроссовера Taigun. Велика вероятность, что новый SUV приедет и в Россию, хотя официально представители бренда эту информацию пока не подтверждают. Впрочем, и не опровергают.