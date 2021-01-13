Volkswagen Golf признали главным европейским бестселлером

Фото производителя.
В 2020 году Volkswagen вывел на рынок свеженькие версии нового «Гольфа». И после этого продажи семейства резко рванули вверх! Как выяснил портал «АвтоВзгляд», именно Volkswagen Golf стал самым продаваемым автомобилем и в Европе (312 000 автомобилей), и в Германии (133 900 машин).

По итогам года Volkswagen выступил очень сильно. В родной Германии на долю модели Golf пришлось наибольшее количество продаж, а вторую и третью строки заняли, соответственно, Tiguan и Passat. Ближайший конкурент заскочил лишь на четвертую позицию.

Что касается конкретно «Гольфа», то главной причиной его успеха сами фольксвагеновцы считают появление гибридных версий — к концу года один из трех проданных Volkswagen Golf был оснащен «зеленой» силовой установкой.

В России ситуация иная. У нас Golf и Passat давно стали нишевыми моделями, а первую скрипку играет Polo, в прошлом году сменивший поколение. Что поделать: намшим людям по карману машины попроще и подешевле…

Кстати, Volkswagen объявил сроки появления новейшего кроссовера Taigun. Велика вероятность, что новый SUV приедет и в Россию, хотя официально представители бренда эту информацию пока не подтверждают. Впрочем, и не опровергают.

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13 января 2021
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