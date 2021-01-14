ГИБДД порадовалась «пьяной статистике», но на деле все очень плохо

Между тем, за позитивной статистикой стоят страшные цифры: в январе-ноябре зафиксировано 13 800 «пьяных» ДТП! То есть 41 авария — каждый день. А сколько нетрезвых водителей, которые и не попали в аварию, и не встретились сотрудникам ГИБДД? Особенно учитывая тот факт, что в 2020-м россияне вообще проводили времени меньше, чем обычно. И, следовательно, «победа» нашей Госавтоинспекции на поверку оказывается лишь желанием выдать желаемое за действительное.

Самыми «пьяными» названы летние месяцы. А вот меньше всего «синих» происшествий было зафиксировано в феврале и ноябре 2020 года.

К слову, наши люди стали реже попадать в аварии, но не меньше выпивать: если количество ДТП сократилось на 7%, то число пойманных водителей в состоянии опьянения уменьшилось только на 3%. А это, на секундучку, 270 000 автомобилистов! Проще говоря, каждые 2 минуты сотрудники ДПС ловят одного выпившего за рулем. С этим определенно нужно что-то делать…

Кстати, минувшим летом информационное пространство взорвала новость о том, что власти намерены оснастить все автомобили, «проживающие» в России — не только коммерческие, но и легковые — алкозамками. Подавляющее большинство моторизованных граждан приняло эту весть в штыки, однако на деле, может, оно и к лучшему. А почему — портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе любопытного эксперимента.