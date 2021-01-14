Почему россияне активно бросились подбирать подержанные авто через Интернет

Фото: finrussia.ru.
Сервис «Объявления» в социальной сети «ВКонтакте» провел анализ популярных запросов, которые пользователи вводили за первые десять дней нового года. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», чаще всего пользователи интересовались покупкой автомобилей.

Среди похожих популярных запросов были «автомобили с пробегом», «Приора» и «гараж». Вообще, как уже отмечал портал «АвтоВзгляд», дефицит новых авто, спровоцированный пандемией коронавируса, заставил потенциальных покупателей обратиться к подержанным машинам. И мы проанализировал, как дорожали подержанные модели в 2020-м, и насколько еще подорожают.

Между тем, купить новый автомобиль скоро сможет далеко не каждый, ведь дорожает техника просто фантастическими темпами. Новый год только начался, а легковушки уже успели потяжелеть в цене на 2—5%. И это — за неполные две недели! В прошлом году стоимость авто вообще рвалась вверх вдвое быстрее инфляции.

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14 января 2021
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