Почему россияне активно бросились подбирать подержанные авто через Интернет

Среди похожих популярных запросов были «автомобили с пробегом», «Приора» и «гараж». Вообще, как уже отмечал портал «АвтоВзгляд», дефицит новых авто, спровоцированный пандемией коронавируса, заставил потенциальных покупателей обратиться к подержанным машинам. И мы проанализировал, как дорожали подержанные модели в 2020-м, и насколько еще подорожают.

Между тем, купить новый автомобиль скоро сможет далеко не каждый, ведь дорожает техника просто фантастическими темпами. Новый год только начался, а легковушки уже успели потяжелеть в цене на 2—5%. И это — за неполные две недели! В прошлом году стоимость авто вообще рвалась вверх вдвое быстрее инфляции.