Новые LADA станут близнецами автомобилей Renault

Мы не нагнетаем: решением сверху АВТОВАЗу приказано отказаться от собственных платформ, то есть технически автомобили марки LADA вскоре станут близнецами румынских Dacia (в российской интерпретации — французских Renault).
Ради этого флагману отечественного атвопрома предстоит до 2025 года переехать на модульную архитектуру CMF-B — на ней, среди прочего, построен новейший Logan.
Ассортимент доступных моделей и кузовов скукожится до одиннадацти вариаций, тогда как сейчас их 18. Очевидно, что нынешняя вольница, когда LADA Granta предлагается как седан, хетчбэк, универсал и лифтбэк, закончится. Кстати, нынешнему поколению модели жить осталось до 2023 года, а дальше выйдет совершенно новая версия.
Через четыре года «Нивы» — LADA Niva Legend и LADA Niva Travel — отправятся на заслуженную пенсию. Премьера следующей генерации модели назначаена на 2024-й. Притом будущая «Нива» будет не внедорожником, а кроссовером! А все потому, что ей тоже предстоит примерить логановско-дастеровскую платформу CMF-B.
Наконец, в 2025-м состоится премьера автомобиля гольф-класса — проще говоря, преемника «Весты». К этому же году общая прибыль марок LADA и Dacia должна рвануть до пяти миллиардов евро вместо нынешних трёх. А еще объемы производства обязаны перевалить за один миллион машин…
Кстати, накануне сама LADA провела онлайн-конференцию, в рамках которой были подведены итоги 2020 года. Но главное — российский автогигант намекнул на новинки-2021! Ключевой новостью оказалось то, что ресйталинг LADA Vesta будет отложен.