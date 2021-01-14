Новые LADA станут близнецами автомобилей Renault

Мы не нагнетаем: решением сверху АВТОВАЗу приказано отказаться от собственных платформ, то есть технически автомобили марки LADA вскоре станут близнецами румынских Dacia (в российской интерпретации — французских Renault).

Ради этого флагману отечественного атвопрома предстоит до 2025 года переехать на модульную архитектуру CMF-B — на ней, среди прочего, построен новейший Logan.

Ассортимент доступных моделей и кузовов скукожится до одиннадацти вариаций, тогда как сейчас их 18. Очевидно, что нынешняя вольница, когда LADA Granta предлагается как седан, хетчбэк, универсал и лифтбэк, закончится. Кстати, нынешнему поколению модели жить осталось до 2023 года, а дальше выйдет совершенно новая версия.