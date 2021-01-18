Россиянин спустя четыре года поймал угонщиков своего Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota.
В 2016 году, под самый Новы год, житель Екатеринбурга стал жертвой автомобильных угонщиков, которые лишили его внедорожника Toyota Land Cruiser. Поняв, что полиция не торопится расследовать это преступление, автомобилист взялся за дело сам. Портал «АвтоВзгляд» проследил за ходом этой истории.

«Я раньше работал в городском управлении опером и понимал, вряд ли кто-то будет плотно заниматься этим делом», — рассказал изданию Е1 владелец угнанного «Крузака» Валерий Горин. В итоге екатеринбуржец заполучил записи, сделанные камерами видеонаблюдения, и даже выяснил, куда угонщики перегнали свой улов! Однако найти машину не удалось: ее прятали на территории частного сектора, в одном из коттеджей.

Зато Валерий имел на руках фотографии предполагаемых преступников. Благодаря СМИ, бывший оперуполномоченный нашел друзей и знакомых угонщиков, притом отец одного из них не только признал факт угона, но даже вернул документы и вещи из похищенной «Тойоты».

Поняв, что бывший полицейский не отступится, банда приобрела поддельные казахстанские паспорта, а главный фигурант поспешил перебраться в Москву. Последнего смогли задержать лишь летом 2020 года в Санкт-Петербурге. В итоге злоумышленнику вменяют пять эпизодов, впереди его ждет суд…

Но смущает несколько моментов. Первый и главный — откровенное бездействие правоохранителей, а это явный намек на серьезную «крышу»: «Я думаю, что либо угонщика отмажут, либо что-то с ним случится. В этом деле очень многое указывает на то, что их кто-то крышевал», — отмечает экс-хозяин «Тойоты».

Кроме того, Валерий Горин не скрывает, что многие мероприятия удалось проделать только благодаря связям в органах. Следовательно, простому автомобилисту ловить в такой истории было бы просто нечего… Впрочем, саму машину все равной найти и вернуть не удалось.

Между тем, страховщики назвали автомобили Toyota самыми угоняемыми в 2020 году, притом японская марка прикладывает макксимум усилий, чтобы ее модели перестали привлекать любителей легкой наживы.

Вообще же, число угонов в России уже который год подряд заметно снижается. А в 2020 упало, по разным оценкам, на 30—40 процентов. Тем не менее, воровать машины продолжают, при этом довольно технологично.

внедорожник, угон, угоны, защита от угона, ГИБДД, коррупция, скандал
18 января 2021
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