Россиянин спустя четыре года поймал угонщиков своего Toyota Land Cruiser

«Я раньше работал в городском управлении опером и понимал, вряд ли кто-то будет плотно заниматься этим делом», — рассказал изданию Е1 владелец угнанного «Крузака» Валерий Горин. В итоге екатеринбуржец заполучил записи, сделанные камерами видеонаблюдения, и даже выяснил, куда угонщики перегнали свой улов! Однако найти машину не удалось: ее прятали на территории частного сектора, в одном из коттеджей.

Зато Валерий имел на руках фотографии предполагаемых преступников. Благодаря СМИ, бывший оперуполномоченный нашел друзей и знакомых угонщиков, притом отец одного из них не только признал факт угона, но даже вернул документы и вещи из похищенной «Тойоты».

Поняв, что бывший полицейский не отступится, банда приобрела поддельные казахстанские паспорта, а главный фигурант поспешил перебраться в Москву. Последнего смогли задержать лишь летом 2020 года в Санкт-Петербурге. В итоге злоумышленнику вменяют пять эпизодов, впереди его ждет суд…

Но смущает несколько моментов. Первый и главный — откровенное бездействие правоохранителей, а это явный намек на серьезную «крышу»: «Я думаю, что либо угонщика отмажут, либо что-то с ним случится. В этом деле очень многое указывает на то, что их кто-то крышевал», — отмечает экс-хозяин «Тойоты».

Кроме того, Валерий Горин не скрывает, что многие мероприятия удалось проделать только благодаря связям в органах. Следовательно, простому автомобилисту ловить в такой истории было бы просто нечего… Впрочем, саму машину все равной найти и вернуть не удалось.

Между тем, страховщики назвали автомобили Toyota самыми угоняемыми в 2020 году, притом японская марка прикладывает макксимум усилий, чтобы ее модели перестали привлекать любителей легкой наживы.

Вообще же, число угонов в России уже который год подряд заметно снижается. А в 2020 упало, по разным оценкам, на 30—40 процентов. Тем не менее, воровать машины продолжают, при этом довольно технологично.