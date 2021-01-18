Skoda может отказаться поддерживать чемпионат мира по хоккею

По информации из официального Твиттер-аккаунта Skoda стало понятно, что компания может отказаться от спонсорской поддержки чемпионата, если матчи пройдут на территории Беларуси.

Вот какое сообщение разместили представители компании в соцсети: «Мы гордимся, что на протяжении 28 лет являемся партнером чемпионата мира по хоккею. Но мы также уважительно относимся к правам человека и свернем нашу спонсорскую программу в 2021 году, если подтвердится, что чемпионат примет Беларусь».

Видимо, к подобному решению чехов подтолкнули недавние волнения в стране и жесткие меры в отношении несогласных с результатами президентских выборов.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею должен стартовать 21 мая. Ранее планировалось, что встречи пройдут в Риге и Минске. Но из-за политических волнений в Беларуси, статут Минска оказался под вопросом: против приезда спортсменов в республику выступил Европарламент.

Будем надеяться, что политические споры все же не помешают провести спортивное мероприятие, которого ждут тысячи болельщиков, ведь хоккей должен быть отделен от политики.