Skoda может отказаться поддерживать чемпионат мира по хоккею

Фото из открытых источников
Чешский автопроизводитель поддерживал мировое первенство по хоккею с 1992 года. Но в наступившем году у Skoda и организаторов турнира, кажется, возникли разногласия. В дело вмешалась большая политика.

По информации из официального Твиттер-аккаунта Skoda стало понятно, что компания может отказаться от спонсорской поддержки чемпионата, если матчи пройдут на территории Беларуси.

Вот какое сообщение разместили представители компании в соцсети: «Мы гордимся, что на протяжении 28 лет являемся партнером чемпионата мира по хоккею. Но мы также уважительно относимся к правам человека и свернем нашу спонсорскую программу в 2021 году, если подтвердится, что чемпионат примет Беларусь».

Видимо, к подобному решению чехов подтолкнули недавние волнения в стране и жесткие меры в отношении несогласных с результатами президентских выборов.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею должен стартовать 21 мая. Ранее планировалось, что встречи пройдут в Риге и Минске. Но из-за политических волнений в Беларуси, статут Минска оказался под вопросом: против приезда спортсменов в республику выступил Европарламент.

Будем надеяться, что политические споры все же не помешают провести спортивное мероприятие, которого ждут тысячи болельщиков, ведь хоккей должен быть отделен от политики.

производители, кризис, премиальный сегмент, премиум-сегмент
18 января 2021
13