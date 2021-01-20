Haval отремонтирует пожароопасные кроссоверы, проданные в России

Коротко напомним предысторию. В России за последний месяц было зафиксированы случаи, когда автомобили Haval самовоспламенялись на сильном морозе (температура воздуха опускалась до −40°С). Все сгоревшие кроссоверы F7 и F7x — почти новые и с небольшими пробегами. В некоторых случаях на них была активирована система автозапуска.

Между тем, в российском офисе «Хавейла» сумели оперативно найти причину пожароопасной неисправности: ею оказались топливные трубки, что расположены между насосом низкого давления и топливным фильтром. Оказывается, их можно повредить при транспортировке!

Из-за этого все проданные F7 и F7x 2019—2021 годов выпуска отправятся на сервис. А это, на секундочку, аж 16 075 машин. Хотя главное, чтобы злополучные трубки действительно оказались причиной пожаров, а хозяевам сгоревших авто выплатили компенсации.

Между тем, китайские автопроизводители постепенно отгрызают свою долю российского рынка и теснят европейских конкурентов. Конечно же, в авангарде наступления — кроссоверы. Про самые популярные модели, которые распробовали наши покупатели, рассказал портал «АвтоВзгляд».