Москва первой готова отказаться от «бумажных» водительских прав

Фото: stavropolskiy.com.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в 2021 году Минцифры РФ планирует провести любопытный эксперимент, заменив водительские права на QR-коды. Теперь же стало известно, что Москва готова стать первым регионом, где может быть реализован этот проект.

Как заявил директор городского института транспорта «Мостранспроект» Александр Поляков, Москва имеет достаточное техническое оснащение, поэтому готова поддержать эксперимент. От других субьектов Федерации подобных заявлений пока не поступало, так что столица действительно может оказаться пилотным регионом.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал, что власти готовят мобильное предложение, чтобы заменить «бумажные» водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В этой программе будут сгенерированы QR-коды, которые инспектор сможет «прочитать» при помощи специального устройства.

На первый взгляд — идея здравая (ведь можно смело оставить документы дома), однако, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», в нынешних реалиях довольно абсурдная. Объясняем почему.

автоправо, водительское удостоверение, ПДД, смартфон
21 января 2021
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