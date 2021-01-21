Москва первой готова отказаться от «бумажных» водительских прав

Как заявил директор городского института транспорта «Мостранспроект» Александр Поляков, Москва имеет достаточное техническое оснащение, поэтому готова поддержать эксперимент. От других субьектов Федерации подобных заявлений пока не поступало, так что столица действительно может оказаться пилотным регионом.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал, что власти готовят мобильное предложение, чтобы заменить «бумажные» водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В этой программе будут сгенерированы QR-коды, которые инспектор сможет «прочитать» при помощи специального устройства.

На первый взгляд — идея здравая (ведь можно смело оставить документы дома), однако, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», в нынешних реалиях довольно абсурдная. Объясняем почему.