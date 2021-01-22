Дизайнера Infiniti неожиданно признали очень авторитетным человеком в автопроме

Всего за несколько лет Альфонсо вместе со своей командой полностью переработали дизайнерский язык INFINITI и Nissan. «Концепт-кары INFINITI, вышедшие из под руки Альфонсо Альбаиса, напоминают скульптурные шедевры на колесах, а прототип Nissan Z Proto подарил нам надежду на возвращение в модельную линейку бренда знакового спорткара», — отметили эксперты Motor Trend.

Между тем, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве премиальной японской марки, купе Infiniti Q60, а также седан Infiniti Q50, включая «горячую» версию Q50 S, вскоре покинут продуктовую линейку бренда. Компания намерена сделать акцент на сегменте SUV.

По этому случаю марка привезет несколько новинок. В их числе — свежий Infiniti QX60, бестселлер QX50 с «крутым» мультимедийно-развлекательным комплексом и каскадом технологичных опций, а также совершенно новый QX55, ставший наследником легендарной «кепки» FX.