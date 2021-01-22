В Москве продали парковочное место за 17 миллионов рублей

Стоянка доступна для владельцев жилья на верхних этажах башни, а парковочные места подойдут автомобилям, длина которых больше 5,3 метра. То есть, скажем, Rolls-Royce Ghost поместится на парковке без проблем.

За каждое место площадью 27 квадратных метров неназванному покупателю пришлось отдать по 17 миллионов рублей.

Между тем, Москва в 2020-м заняла первое место в мире по загруженности дорог, согласно ежегодному рейтингу компании TomTom. А еще главный архитектор столицы г-н Кузнецова назвал эгоистичной позицию жителей пятиэтажек, не желающих вступать в программу реновации. Как связаны эти два события, и есть ли шанс у Первопрестольной победить дорожные заторы хотя бы в обозримом будущем, выяснял портал «АвтоВзгляд».