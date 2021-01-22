В Москве продали парковочное место за 17 миллионов рублей

Фото: moscowcitydirect.ru.
В январе 2021 года были проданы два машиноместа, расположенные в Башне Федерация, флагманском небоскребе ММДЦ «Москва-Сити». Эта сделка установила рекорд по стоимости парковочной площадки в России.

Стоянка доступна для владельцев жилья на верхних этажах башни, а парковочные места подойдут автомобилям, длина которых больше 5,3 метра. То есть, скажем, Rolls-Royce Ghost поместится на парковке без проблем.

За каждое место площадью 27 квадратных метров неназванному покупателю пришлось отдать по 17 миллионов рублей.

Между тем, Москва в 2020-м заняла первое место в мире по загруженности дорог, согласно ежегодному рейтингу компании TomTom. А еще главный архитектор столицы г-н Кузнецова назвал эгоистичной позицию жителей пятиэтажек, не желающих вступать в программу реновации. Как связаны эти два события, и есть ли шанс у Первопрестольной победить дорожные заторы хотя бы в обозримом будущем, выяснял портал «АвтоВзгляд».

парковка, платная парковка, скандал
22 января 2021
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