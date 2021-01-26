Американский президент Джозеф Байден заменит весь правительственный автопарк электромобилями

Новоиспеченный американский отец нации Джо Байден подписал документ, направленный на увеличение закупок федеральным правительством товаров, произведенных в США. Среди мер, перечисленных в указе заокеанского лидера, фигурирует и замена всего правительственного автопарка электромобилями. Американского производства, разумеется.

– У федерального правительства в собственности находится огромный автопарк, который мы заменим чистыми электромобилями, изготовленными здесь же, в Америке, американскими рабочими, и это создаст миллионы рабочих мест в автомобильной промышленности, — прокомментировал собственный указ американский лидер.

Для реализации положений документа в Белом доме появится специальный чиновник, отвечающий за закупку американских товаров, сообщает ТАСС.