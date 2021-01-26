Юридические лица в России выбирают «уазики» и Porsche

Интереснее всего оценить результаты разных брендов по доле продаж среди юрлиц. Проще говоря: какую часть машин покупают частники, а какую — компании? На вершине этого рейтинга — отечественный УАЗ: у него на корпоративные продажи приходится 51,3% отгрузок, то есть каждый второй автомобиль был передан юрлицам.

На втором месте несколько неожиданно оказалась марка Porsche — ее результат 37,4%. Английский Land Rover отстал совсем немного, отгрузивший фирмам и фирмочкам 37,3% всего российского тиража. Кроме того, каждый третий BMW (35,1%) и Mercedes-Benz (34,3%) также покупают компании. Такие данные публикует агентство «Автостат».

Так что российскому бизнесу живется очень даже неплохо, раз бизнесмены могут позволить себе покупку не только «уазиков», но и дорогого европейского «премиума». Чего не скажешь о частниках. Для них даже подержанные авто становятся все менее доступны.