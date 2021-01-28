«Гаражная амнистия» прошла первое чтение в Госдуме

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», внесенный главой комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком.

В законопроекте содержится правовой механизм, дающий возможность владельцам гаражей оформлять свои права на земельные участки, на которых располагаются их «домики для машин». Это касается земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности.

Для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть, до 30 декабря 2004 года, будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления и регистрации прав собственности на земельные участки, — вплоть до 1 января 2026 года.