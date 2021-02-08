Автомобили Toyota и Kia признали очень выгодными для покупки

Абсолютным лидером по количеству наград в массовом сегменте рейтинга остаточной стоимости «Residual Value — 2021» оказался бренд Toyota. Сразу четыре модели марки признаны лидерами в своих классах: Camry, Corolla, Land Cruiser 200 и Hilux. Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado заняли вторые места, а Fortuner стал третьим.

Также весьма достойно выступила марка KIA. Кросс-хетчбэк Rio X-Line (сейчас представлен, как Rio X) и среднеразмерный кроссовер Sorento оказались лучшими в своих категориях, а внедорожник Mohave получил второе место среди конкурентов.

Добавим, что автором исследования выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Его аналитики сравнивали цены на новый автомобиль в 2017 году и стоимость его перепродажи в 2020 году, чтобы затем рассчитать индексы остаточной стоимости и сформировать рейтинг моделей по сегментам.

И продолжая тему — немного любопытной статистики. Портал «АвтоВзгляд» решил рассмотреть, какие марки востребованы юрлицами больше других. Как выяснилось, российские фирмы выбирают «уазики» и… Porsche.