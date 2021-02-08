Автомобили Toyota и Kia признали очень выгодными для покупки

Фото производителя.
Любой автолюбитель мечтает купить машину, которая бы дешевела медленнее остальных, ведь когда придет момент перепродажи, авто уйдет по хорошей цене. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие из 270 представленных на нашем рынке моделей считаются самыми в этом смысле выгодными.

Абсолютным лидером по количеству наград в массовом сегменте рейтинга остаточной стоимости «Residual Value — 2021» оказался бренд Toyota. Сразу четыре модели марки признаны лидерами в своих классах: Camry, Corolla, Land Cruiser 200 и Hilux. Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado заняли вторые места, а Fortuner стал третьим.

Также весьма достойно выступила марка KIA. Кросс-хетчбэк Rio X-Line (сейчас представлен, как Rio X) и среднеразмерный кроссовер Sorento оказались лучшими в своих категориях, а внедорожник Mohave получил второе место среди конкурентов.

Добавим, что автором исследования выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Его аналитики сравнивали цены на новый автомобиль в 2017 году и стоимость его перепродажи в 2020 году, чтобы затем рассчитать индексы остаточной стоимости и сформировать рейтинг моделей по сегментам.

И продолжая тему — немного любопытной статистики. Портал «АвтоВзгляд» решил рассмотреть, какие марки востребованы юрлицами больше других. Как выяснилось, российские фирмы выбирают «уазики» и… Porsche.

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8 февраля 2021
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