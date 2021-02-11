Сервисы «Яндекс» помогут выбрать самую выгодную АЗС на маршруте

Обновление позволяет заранее выбрать наиболее выгодный вариант прямо по пути следования: при построении маршрута приложение подсвечивает по правой стороне дороги АЗС с нужным типом топлива, а заодно выделяет станцию с самой низкой ценой, показывая, насколько отличаются цены у остальных.

В сервисе также появилась заправка до полного бака. (По умолчанию «до полного» — это 60 литров, хотя водитель может задать количество в настройках). В бак может поместиться меньше литров, чем заказано, поэтому сервис сначала замораживает деньги на банковской карте. А когда АЗС сообщает точный объем, деньги за незалитый объем размораживаются.

И продолжая тему мобильного «софта». Популярность приложений «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол», позволяющих водителям оформлять аварии, не вызывая сотрудников ГИБДД, продолжает расти. Так, например, к первой программе, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2020 году автомобилисты стали обращаться чаще в 3,5 раза