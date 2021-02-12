Беспилотники совершили в Москве свыше 1500 доставок продуктов и еды

Фото: Яндекс
Автономные роботы-курьеры, похоже, скоро совсем оставят людей без работы. Беспилотники выполнили по Москве свыше 1500 заказов, доставляя клиентам продукты, а также еду из ресторанов и кафе. Причем самопилотируемые модели с каждым днем эволюционируют.

Конструкция роботов претерпела улучшения. Теперь беспилотники имеют более вместительный бокс для перевозки заказа с системой автоматического открытия посредством запроса в мобильном приложении. Кроме того, роботизированные курьеры отныне могут трудиться без дополнительной зарядки до 10 часов кряду.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», доставщик «Яндекс.Ровер» обучен самостоятельно планировать маршруты, оценивать ситуацию на проезжей части и без труда объезжать препятствия.

Если верить разработчикам, то робот способен выполнять свои задачи в любых дорожных и климатических условиях. Правда, скептики не очень-то верят в успех самопилотируемой машины, скажем, во время сильного снегопада.

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12 февраля 2021
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