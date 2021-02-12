Россия помогла Lexus удержаться в тройке сильнейших премиум-брендов

Фото производителя.
Марка Lexus подвела итоги 2020 года: по всему миру японцам удалось продать 718 715 автомобилей, притом россияне купили 20 587 единиц из всех реализованных на планете «Лексусов». Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел, какими еще успехами смогли похвастаться представители автопрома из страны Восходящего солнца.

Любопытно, что самыми продаваемыми моделями в мире стали премиальный кроссовер Lexus RX (201 332 автомобиля) и бизнес-седан Lexus ES (184 806 экземпляров).

В отдельно взятой Европе седаны не пользуются большим спросом, а основной объем продаж формируют кроссоверы и внедорожники. Старосветский лидер продаж — городской «паркетник» Lexus NX, коих было продано 18 650 экземпляров.

Что касается России, то дилеры «Лексуса» передали своим клиентам 20 587 машин, а доля бренда в сегменте «премиум» составила 13,9%. Таким образом, Lexus пятый год подряд входит в тройку лидеров среди «премиалов».

Кстати, японская марка недавно анонсировала выход сразу нескольких новинок. Самой громкой из них, вероятно, станет новый внедорожник с тремя рядами кресел, который может получить литеру LQ. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем еще порадует бренд преданных поклонников.

автопродажи, авторынок, производители, премиальный сегмент, премиум-сегмент, продать машину
12 февраля 2021
331