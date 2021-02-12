Россия помогла Lexus удержаться в тройке сильнейших премиум-брендов

Любопытно, что самыми продаваемыми моделями в мире стали премиальный кроссовер Lexus RX (201 332 автомобиля) и бизнес-седан Lexus ES (184 806 экземпляров).

В отдельно взятой Европе седаны не пользуются большим спросом, а основной объем продаж формируют кроссоверы и внедорожники. Старосветский лидер продаж — городской «паркетник» Lexus NX, коих было продано 18 650 экземпляров.

Что касается России, то дилеры «Лексуса» передали своим клиентам 20 587 машин, а доля бренда в сегменте «премиум» составила 13,9%. Таким образом, Lexus пятый год подряд входит в тройку лидеров среди «премиалов».

Кстати, японская марка недавно анонсировала выход сразу нескольких новинок. Самой громкой из них, вероятно, станет новый внедорожник с тремя рядами кресел, который может получить литеру LQ. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем еще порадует бренд преданных поклонников.