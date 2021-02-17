Зачем на обочинах региональных дорог расставляют трехлитровые банки с пакетами

Короновирус отступил, но еще не сдался, поэтому лето 2021 года многие семьи вновь встретят и проведут в России: причем турецкий «олл инклюзив» заменят не дорогостоящие курорты Краснодарского края, а речки да озера родных областей. Длительные автомобильные поездки по разбитым дорогам, палатки, рыбалка и прочие радости отдыха на природе. Кстати, именно в таких путешествиях можно купить множество деликатесов, о которых в городе и мечтать не стоит.
Начинающие туристы запасутся тушенкой и сгущенкой в супермаркете, да проведут выходные на речке, питаясь консервами. Однако такой подход прельщает не всех, да и приедается быстро. Гораздо приятнее и вкуснее приобрести продукты непосредственно на месте дислокации: они будут не только свежее, но и, как правило, много вкуснее. Свежий хлеб, домашняя выпечка и, конечно, молочные продукты: парное молоко, натуральная сметана и творог, деревенское масло нельзя сравнивать с массовыми брендами, знакомыми горожанам. Остается открытым только один вопрос: как их найти и где купить? Тут и скрывается старая хитрость, связанная с трехлитровой банкой на обочине.
ПРОМЫСЛОВЫЕ ХИТРОСТИ
Действительно, многие деревеньки на трассе живут продажей излишков продукции проезжим путникам. Кто-то соленые грибы продает, кто-то дичь и рыбу, а у некоторых домиков стоит на стуле, а порой и просто на дороге стеклянная тара, в которую доверху набиты простые полиэтиленовые пакеты. Что хотели сказать сельчане? Да очень просто: в доме предложат свежее молоко или творог со сметаной. И покупать его стоит именно в том месте, где «витринный образец» сделали из подручных материалов, а не из готовой продукции.
Если в банку, что стоит на обочине, налили молоко, то у хозяев его переизбыток, никто не покупает. Корову сегодня держат далеко не все даже в деревне, поэтому обычно у владельцев крупного рогатого скота очередь из желающих приобрести парное молоко. Почему же не покупают «свои»? Так случается только, если молоко низкого качества, разбавлено водой, или корова больна. Сарафанное радио в отдаленных уголках работает быстрее интернета, поэтому нечистые на руку продавцы надеются исключительно на приезжих.
Хозяева же, у кого молоко добротное, лишнее продают редко и немного, поэтому на «витрину» выставят не продукт, а его заменитель. Ту самую банку, наполненную простыми полиэтиленовыми пакетами. Кстати, выбирать стоит там, где кроме молока есть всего пара предложений, а не целый магазин на обочине: миллион разносолов, ягод, рыбы и прочих даров природы обычно предлагают перекупщики, не стесняющиеся заломить цену.