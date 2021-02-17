Зачем на обочинах региональных дорог расставляют трехлитровые банки с пакетами

ПРОМЫСЛОВЫЕ ХИТРОСТИ

Действительно, многие деревеньки на трассе живут продажей излишков продукции проезжим путникам. Кто-то соленые грибы продает, кто-то дичь и рыбу, а у некоторых домиков стоит на стуле, а порой и просто на дороге стеклянная тара, в которую доверху набиты простые полиэтиленовые пакеты. Что хотели сказать сельчане? Да очень просто: в доме предложат свежее молоко или творог со сметаной. И покупать его стоит именно в том месте, где «витринный образец» сделали из подручных материалов, а не из готовой продукции.

Если в банку, что стоит на обочине, налили молоко, то у хозяев его переизбыток, никто не покупает. Корову сегодня держат далеко не все даже в деревне, поэтому обычно у владельцев крупного рогатого скота очередь из желающих приобрести парное молоко. Почему же не покупают «свои»? Так случается только, если молоко низкого качества, разбавлено водой, или корова больна. Сарафанное радио в отдаленных уголках работает быстрее интернета, поэтому нечистые на руку продавцы надеются исключительно на приезжих.

Хозяева же, у кого молоко добротное, лишнее продают редко и немного, поэтому на «витрину» выставят не продукт, а его заменитель. Ту самую банку, наполненную простыми полиэтиленовыми пакетами. Кстати, выбирать стоит там, где кроме молока есть всего пара предложений, а не целый магазин на обочине: миллион разносолов, ягод, рыбы и прочих даров природы обычно предлагают перекупщики, не стесняющиеся заломить цену.