Кого назначат виноватым в ДТП, когда одна машина съезжала на обочину, а другая трогалась с нее

Подобные инциденты происходят на региональных дорогах, проходящих через населенные пункты, или на участках трасс, где стихийно образовались этакие конгломераты из магазинчиков, общепита, маленького автосервиса и т. п.

Тут постоянно останавливаются и отъезжают машины. В этом мельтешении достаточно одному водителю зазеваться или неправильно оценить скорости и предполагаемую траекторию движения транспорта коллег, как случается авария — отъезжающий сталкивается с новоприбывшим.

Как правило, оба ее участника искренне уверены, что ПДД нарушил оппонент и, соответственно, в происшествии виноват исключительно он. При вынесении решения о виновности, сотрудникам полиции приходится прежде всего выяснять, где именно находились машины в момент удара. Когда отъезжающий еще не полностью покинул обочину — это один расклад. А если все четыре колеса его транспорта уже находились на проезжей части — совсем другой.

При ДТП, произошедшем с машиной, еще частично едущей по обочине, следует обратиться к пункту 8.1 ПДД — «Перед началом движения, перестроением, поворотом… не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения».