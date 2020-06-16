Кого назначат виноватым в ДТП, когда одна машина съезжала на обочину, а другая трогалась с нее

Подобные инциденты происходят на региональных дорогах, проходящих через населенные пункты, или на участках трасс, где стихийно образовались этакие конгломераты из магазинчиков, общепита, маленького автосервиса и т. п.
Тут постоянно останавливаются и отъезжают машины. В этом мельтешении достаточно одному водителю зазеваться или неправильно оценить скорости и предполагаемую траекторию движения транспорта коллег, как случается авария — отъезжающий сталкивается с новоприбывшим.
Как правило, оба ее участника искренне уверены, что ПДД нарушил оппонент и, соответственно, в происшествии виноват исключительно он. При вынесении решения о виновности, сотрудникам полиции приходится прежде всего выяснять, где именно находились машины в момент удара. Когда отъезжающий еще не полностью покинул обочину — это один расклад. А если все четыре колеса его транспорта уже находились на проезжей части — совсем другой.
При ДТП, произошедшем с машиной, еще частично едущей по обочине, следует обратиться к пункту 8.1 ПДД — «Перед началом движения, перестроением, поворотом… не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения».
На первый взгляд, это касается обоих участников происшествия. Но дело в том, что старт с обочины, по факту, ничем принципиально не отличается от выезда на дорогу с прилегающей территории. Выезжающий обязан уступить всем, а если не выполнит это требование и произойдет ДТП, то виноват в нем будет именно он.
Ну а в случае, когда до столкновения отъезжающая с обочины машина уже успела полностью оказаться на проезжей части, ситуация с виновностью в рассматриваемом виде дорожного инцидента поменяется кардинально.
Получается, что с формальной точки зрения непосредственно перед столкновением обе машины выполняли перестроение в одной полосей движения — одна смещалась по проезжей части правее, другая левее и в какой-то момент их траектории пересеклись. Тут уже вступает в силу пункт 8.4 ПДД, в котором сказано, что «при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа».
То есть, если вы уже оказались на дороге, хотя и не успев еще разогнаться до скорости потока, всякий водитель, кто хочет припарковаться, должен сначала вам уступить. А коли решит, что это не так и совершит аварию, отвечать за ее последствия будет именно он.