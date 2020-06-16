Кого назначат виноватым в ДТП, когда одна машина съезжала на обочину, а другая трогалась с нее

фото АвтоВзгляд
Именно в летнее время, когда народ начинает массово ездить на машинах на отдых, «популярность» набирают аварии, связанные с нюансами езды по загородным шоссе различного калибра. Портал «АвтоВзгляд» разобрал одну из типичных аварийных ситуаций, характерных для «деревенской» езды.

Подобные инциденты происходят на региональных дорогах, проходящих через населенные пункты, или на участках трасс, где стихийно образовались этакие конгломераты из магазинчиков, общепита, маленького автосервиса и т. п.

Тут постоянно останавливаются и отъезжают машины. В этом мельтешении достаточно одному водителю зазеваться или неправильно оценить скорости и предполагаемую траекторию движения транспорта коллег, как случается авария — отъезжающий сталкивается с новоприбывшим.

Как правило, оба ее участника искренне уверены, что ПДД нарушил оппонент и, соответственно, в происшествии виноват исключительно он. При вынесении решения о виновности, сотрудникам полиции приходится прежде всего выяснять, где именно находились машины в момент удара. Когда отъезжающий еще не полностью покинул обочину — это один расклад. А если все четыре колеса его транспорта уже находились на проезжей части — совсем другой.

При ДТП, произошедшем с машиной, еще частично едущей по обочине, следует обратиться к пункту 8.1 ПДД — «Перед началом движения, перестроением, поворотом… не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения».

фото АвтоВзгляд

На первый взгляд, это касается обоих участников происшествия. Но дело в том, что старт с обочины, по факту, ничем принципиально не отличается от выезда на дорогу с прилегающей территории. Выезжающий обязан уступить всем, а если не выполнит это требование и произойдет ДТП, то виноват в нем будет именно он.

Ну а в случае, когда до столкновения отъезжающая с обочины машина уже успела полностью оказаться на проезжей части, ситуация с виновностью в рассматриваемом виде дорожного инцидента поменяется кардинально.

Получается, что с формальной точки зрения непосредственно перед столкновением обе машины выполняли перестроение в одной полосей движения — одна смещалась по проезжей части правее, другая левее и в какой-то момент их траектории пересеклись. Тут уже вступает в силу пункт 8.4 ПДД, в котором сказано, что «при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа».

То есть, если вы уже оказались на дороге, хотя и не успев еще разогнаться до скорости потока, всякий водитель, кто хочет припарковаться, должен сначала вам уступить. А коли решит, что это не так и совершит аварию, отвечать за ее последствия будет именно он.

штрафы, ПДД, авария, ДТП, ГИБДД
16 июня 2020
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