Россияне массово отказываются от автобусов и «маршруток» в пользу такси

В топе главных факторов при выборе средства передвижения оказалась скорость, на втором месте — удобство маршрута, на третьем — стоимость поездки. Проще говоря, россияне готовы переплачивать за то, чтобы перемещаться быстрее.

Более того, почти вдвое (с 51% до 23%) сократилось использование общественного транспорта по причине пандемии, так как наши соотечественники бояться заразиться коронавирусом.

В список наиболее популярных причин рутинных поездок входят работа (почти 75% поездок), покупки (около 57% поездок), а также досуг и отдых (около 50%). Такие результаты принес опрос, проведенный аналитиками «Ситимобил» в Санкт-Петербурге. Между тем, сами таксисты предпочитают ездить в дневное время суток — 44% «рулевых». Хотя раньше водители больше любили заниматься извозом по ночам.