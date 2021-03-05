Опять двадцать пять: цены на автомобили в России повысили 25 марок

Наши коллеги из «Авто.ру», изучив прайс-листы производителей, выяснили, что по итогам февраля 2021 прайс-листы переписали 25 марок, притом средний рост цен составил 2,1%.

Автомобили премиальных брендов подорожали на 3,1%, а сильнее других прибавили Audi и Genesis — на 6,4 и 6,3 процента соответственно. Масс-маркет стал недоступнее на 1,4%: у Kia цены выросли на 2%, у Nissan — на 1,7%, у Hyundai — на 1,3%, у Skoda — на 1%.

Абсолютным шоком стали новые ценники на Land Rover Velar с 300-сильным дизельным мотором — он подорожал на 706—744 тысячи рублей (плюс 12,6—13,2%). Genesis G90 теперь стоит на 650—665 тысяч больше (плюс 9—11,2%), а Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC — на 650 тысяч (плюс 4,2%).

Среди автомобилей не премиальных брендов выросли в цене только что появившиеся на рынке электрокар JAC iEV7S (плюс 8,7%, 200 000 рублей) и JAC J7 (плюс 5%, 50 000 рублей).

Также подорожали Chevrolet Spark (плюс 5,4%, 50 000 рублей), Hyundai H-1 (плюс 7,2%, 180 000 рублей) и Sonata (плюс 4,8%, 98 000 рублей), Kia K900 (плюс 4,5%, 200 000 рублей) и пара кроссоверов — Hyundai Palisade (плюс 4,2%, 150 000 рублей) и Kia Mohave (плюс 4,3%, 150 000 рублей).

За пределами рейтинга среди не премиальных, но популярных автомобилей, очень заметно прибавили Chery Tiggo 4 (плюс 3,7%, 40 000 — 60 000 рублей) и Tiggo 8 (плюс 3,4%, 60 000 рублей), Kia Sorento (плюс 3,8%, 100 000 рублей), а также Toyota Corolla (плюс 3,5%, 56 000 рублей).

Кстати, в январе россияне потратили на покупку новых автомобилей рекордную сумму — 171 млрд. рублей. Так получилось потому, что средние цены выросли на 13%, хотя общие продажи машин просели на 5%. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, в какой пропорции эта сумма распределилась между разными брендами.