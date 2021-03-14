Что такое «последняя миля» по-русски: готовимся к весенней распутице

В Европе «последняя миля» — важный рывок доставки, которому предшествовал долгий маршрут, начавшийся с парохода или поезда, передавший эстафету грузовику с прицепом, за ним малотоннажнику, после него городскому фургону или пикапу, а затем дрону, скутеру, роботу, электромобилю, велосипеду и завершившийся стуком в дверь с квитанцией и восторженной улыбкой оконченной работы.

В современной логистике самые сложные именно последние метры, когда к порогу клиента, живущего или работающего в экологически безупречной зоне, надлежит доставить товар бесшумно, быстро, стерильно, ничего не испачкав, не перекрыв путь остальным и не заняв лишнее место под солнцем.

Самым прогрессивным считается дрон. Он живет на крыше фургона и на подступах к клиенту получает команду «Фас!», хватает товар и несет стремительно и нежно на порог. Смысл «последней мили» в неприметности. Подразумевая круглосуточное потребление, мир наступившего будущего рисуется в цветах курьерских служб.

И одно дело, когда на крылечко доставляют пакет с продуктами раз в неделю и другое, когда круглосуточно на каждое крыльцо просят посадки, швартовки и парковки доставщики еды, оборудования, услуг, удовольствий, контрабанды и просвещения. Поэтому логистический маневр «последней мили» должен быть разнообразным, но тихим и невесомым: появился из ниоткуда, вручил требуемое и растворился в обратном направлении.