Стало известно, где больше всего ценят автомобили Lamborghini

Любопытна статистика отгрузок: крупнейшим региональным рынком остаются Соединенные Штаты, где за год было куплено 2224 автомобиля. Далее следуют Германия (607), материковый Китай, Гонконг и Макао (604), а продолжают список Япония (600), Великобритания (517) и Италия (347). В 2021 году компания ожидает дальнейшего роста, а также выход Китая на второе место по продажам среди основных рынков.

Буквально только что Lamborghini начала отгрузки экстремальных Huracan STO (Super Trofeo Omologata), а вскоре марка обещает презентовал еще две модели, оснащенные легендарным силовым агрегатом V12.

И еще одна новость из Сант-Агата-Болоньезе. В мире очень дорогих машин появилось течение «one-off», когда компания выпускает всего один уникальный экземпляр автомобиля. Lamborghini однажды уже делала такое, а сейчас готов второй суперкар — модель SC20.