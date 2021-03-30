В Москве на стоянке сожгли 25 грузовиков

фото МЧС
В ночь на 30-е марта в промзоне, на стоянке грузовой техники, произошел крупный пожар. Подобного масштаба происшествия с участием транспорта для столицы достаточно редки. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

В промзоне на северо-востоке Москвы по адресу улица Стартовая, дом 1, строение 1 в ночь с 29-го на 30-е марта произошло возгорание. Там располагается промзона, на территории которой, в том числе, «прописана» стоянка грузового транспорта. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади около 500 квадратных метров и охватил 25 тяжелых машин, в том числе полуприцепы-цистерны с дизтопливом.

Прибывшими расчетами противопожарной службы огонь был ликвидирован. В ходе тушения было задействовано 20 единиц пожарной техники и 70 человек личного состава. Грузовики спасти не удалось. «Предварительно — умышленный поджог», — сообщили РИА Новости представители экстренных служб о причинах пожара.

автоуголовка, уголовный кодекс
30 марта 2021
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