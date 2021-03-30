В Москве на стоянке сожгли 25 грузовиков

В промзоне на северо-востоке Москвы по адресу улица Стартовая, дом 1, строение 1 в ночь с 29-го на 30-е марта произошло возгорание. Там располагается промзона, на территории которой, в том числе, «прописана» стоянка грузового транспорта. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади около 500 квадратных метров и охватил 25 тяжелых машин, в том числе полуприцепы-цистерны с дизтопливом.

Прибывшими расчетами противопожарной службы огонь был ликвидирован. В ходе тушения было задействовано 20 единиц пожарной техники и 70 человек личного состава. Грузовики спасти не удалось. «Предварительно — умышленный поджог», — сообщили РИА Новости представители экстренных служб о причинах пожара.