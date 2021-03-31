Правительство передумало вводить грабительский утильсбор на спецтехнику

О том, что кратное увеличение утилизационного сбора на спецтехнику, включая квадроциклы, снегоходы и сноумобили, не пройдет бесследно для экономики, эксперты активно высказывались за круглом столом «АвтоВзгляда», состоявшимся в пресс-центре «МК». До конца непродуманная инициатива Минпромторга незамедлительно обернется ростом цен на сельхозпродукцию, сокращением предприятий машиностроения в стране, и даже разорением целых отраслей экономики.

Теперь правительство пересмотрит планы повышения утильсбора на сельхоз-, дорожно-строительную и спецтехнику. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения проекта. Притом повышение утильсбора для легковых и грузовых автомобилей на 25%, скорее всего, состоится.

Между тем, с начала года цены на новые автомобили в России подросли уже на 2—8% в зависимости от марки. Корректировка прайсов в большую сторону спровоцирована не только инфляцией, но и дефицитом машин, который сохраняется до сих пор. И это еще не конец, если состоится то самое повышение утильсбора…