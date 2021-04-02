Как, покупая кофе, можно экономить на бензине

Акция «Выгодно вместе» действует с 1 по 30 апреля 2021 года включительно при заправке от 30 литров любым видом топлива, кроме компримированного природного газа, и приобретении акционной продукции в Drive Cafe. Ограничение по заправке распространяется на дизельное топливо: не более 100 литров единовременно.

В Drive Cafe каждый клиент сможет выбрать горячие напитки и хот-доги по своему вкусу. В акцию включен ассортимент фирменного кофе на классическом и кокосовом молоке, горячий шоколад, а также 20 разновидностей хот-догов: френч-доги, гриль-доги, твиндоги с говяжьими и куриными сосисками по классическим рецептам и поострее.

При заправке на АЗС сети, работающих по системе предоплаты, участник акции вместо скидки получает равнозначный по сумме дополнительный объем топлива.

Базовые бонусы по программе лояльности «Нам по пути» за покупку акционных товаров начисляются в обычном порядке.

Скидка по данной акции не суммируется с прямыми скидками по другим рекламным акциям, проводимым на АЗС сети «Газпромнефть».

С подробной информацией об акции можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru по ссылке, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС «Газпромнефть», участвующих в Акции.