В кино будут предупреждать о героях с непристегнутыми ремнями безопасности

По этой причине «Яндекс Go» и Дептранс начали предупреждать интернет-пользователей, что в фильмах могут присутствовать сцены поездок без ремней безопасности. Перед просмотром некоторых картин на сервисе «Яндекс.Видео» зрители будут видеть напоминание о необходимости пристегиваться как на передних, так и на задних местах в автомобиле.

Это подтверждает статистика: в 50% аварий ремень безопасности спасает жизнь тех, кто едет на передних сидениях, и на 75% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади.

Перед началом каждого из этих фильмов будет показано важное предупреждение о ремнях безопасности.

И продолжая «социальную» тему. Те, кто любит пошалить на дорогах, как правило, делают это осознанно, а потому и спокойны. А вот тот, кто вынужденно становится свидетелем их шалостей, заметно нервничают. Как не потерять самообладание и сохранить свои нервы, столкнувшись с автохамами, выяснил портал «АвтоВзгляд».