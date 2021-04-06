Депутаты обвинили столичную ГИБДД в получении взяток от Эдварда Била

Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним: буквально на днях неутомимый «хайпожор» и повелитель лайков Эдвард Бил чуть было не убил своим спорткаром женщину, помешавшую опасному блогеру совершить не менее опасный маневр на встречной полосе. Как выяснилось, люксовый «сарай» системы Audi RS6 за 10 000 000 рублей, который пилотировал пранкер, не был зарегистрирован в ГИБДД, но зато собрал сотни неоплаченных штрафов на миллионы рублей! При этом продолжал столь же нагло, а главное — незаметно для инспекторов ДПС — парить над асфальтом несколько месяцев кряду.

— Не надо быть пророком и ясновидцем, чтобы понять: он откупался, давал взятки. Иных оснований, почему этот господин так безнаказанно ездил, нет. Я думаю, у Генпрокуратуры должны быть очень серьезные основания для проверки работы московской ГИБДД. Это беспредел!, — заявил порталу «АвтоВзгляд» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Любопытно, что виновника страшной аварии даже не взяли под стражу, ограничившись мерой пресечения в виде домашнего ареста и ряда некоторых ограничений. Понятно, что представители Следственного комитета МВД явились на судебное заседание банально неподготовленными, но сомнение вызывает решение и самой Фемиды.

— Как-то очень двусмысленно выглядят такие решения нашей судебной системы. И массовое возмущение людей абсолютно справедливо, — подытожил господин Миронов.