Депутаты обвинили столичную ГИБДД в получении взяток от Эдварда Била

Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним: буквально на днях неутомимый «хайпожор» и повелитель лайков Эдвард Бил чуть было не убил своим спорткаром женщину, помешавшую опасному блогеру совершить не менее опасный маневр на встречной полосе. Как выяснилось, люксовый «сарай» системы Audi RS6 за 10 000 000 рублей, который пилотировал пранкер, не был зарегистрирован в ГИБДД, но зато собрал сотни неоплаченных штрафов на миллионы рублей! При этом продолжал столь же нагло, а главное — незаметно для инспекторов ДПС — парить над асфальтом несколько месяцев кряду.
— Не надо быть пророком и ясновидцем, чтобы понять: он откупался, давал взятки. Иных оснований, почему этот господин так безнаказанно ездил, нет. Я думаю, у Генпрокуратуры должны быть очень серьезные основания для проверки работы московской ГИБДД. Это беспредел!, — заявил порталу «АвтоВзгляд» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Любопытно, что виновника страшной аварии даже не взяли под стражу, ограничившись мерой пресечения в виде домашнего ареста и ряда некоторых ограничений. Понятно, что представители Следственного комитета МВД явились на судебное заседание банально неподготовленными, но сомнение вызывает решение и самой Фемиды.
— Как-то очень двусмысленно выглядят такие решения нашей судебной системы. И массовое возмущение людей абсолютно справедливо, — подытожил господин Миронов.
В социальных сетях действительно много негативных комментариев пользователей (в том числе и среди поклонников самого Эдварда Била), уверенных, что обычного водителя с уймой накопившихся «писем счастья» давно бы посадили суток на несколько в изолятор временного содержания. Но, вероятно, сочно-синих «заряженных» универсалов в Москве так много, что они не вызывают у блюстителей правопорядка интереса. Или, быть может, в столице так мало этих самых блюстителей?
Как бы то ни было, по причине не менее горячих, чем Audi RS6 обсуждений, а заодно и специфического поведения блогера после аварии, Инстаграм заблокировал аккаунт виновника ДТП, лишив его без малого 4 млн. подписчиков. Быть может, и суд решил, что столь ужасного наказания для реального нарушителя закона, успешно процветающего в виртуальном мире, будет более, чем достаточно? Даже несмотря на то, что Эдвард Бил, собравший из машин на Садовом тонны металлолома, пытался обмануть полицейских, заявив, что за рулем его не было.
Возвращаясь же к возбужденным парламентариям, заметим, что хотя их недоумение и возмущение отчасти связаны с грядущими выборами в Госдуму (читай — собственный пиар), но благодаря столь громким «пинкам» появляется надежда, что подобных Эдварду Билу «шумахеров» (читай — отморозков) на дорогах страны станет меньше.