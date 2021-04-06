В России начинается «гаражная амнистия»: что это такое

Фото: solidarnost.org.
«Гаражная амнистия», наконец, утверждена — соответствующий закон подписал Владимир Путин. Теперь россияне смогут узаконить гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. В нюансах новации разобрался портал «АвтоВзгляд».

Итак, под действие закона попадают лишь капитальные строения, которые можно признать недвижимостью. А чтобы оформить право на нее, необходим любой документ, способный подтверждить факт владения (скажем, квитанция об оплате коммунальных услуг).

Важно, что для получения права на земельный участок под капитальным боксом, необходимо чтобы земля была или предоставлена гражданину организацией или органом власти, или чтобы гараж и (или) участок были распределены на основании решения собрания членов кооператива.

При соблюдении перечисленных условий, владельцу «укрытия для машины» достаточно подать соответствующее заявление для начала процедуры оформления. Регистрацией права собственности станут заниматься органы местного самоуправления.

парковка, мужские игрушки
6 апреля 2021
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