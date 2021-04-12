Зачем пассажиру такси нужен каршеринг или самокат

На самом деле, согласно опросу компании «Ситимобил», более половины (58%) жителей городов-миллионников России хотели бы иметь доступ к разным сервисам в одном приложении.

- Будущее за мультимодальными поездками. Это глобальный тренд, который набирает свою актуальность и в России. Жителям городов нужен не каршеринг, или такси, или общественный транспорт. Им нужно попасть из точки А в точку Б наиболее доступным и комфортным для них способом, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» Виталий Бедарев, генеральный директор компании «Ситимобил».

Проще говоря, потребности жителей мегаполиса уже не ограничиваются передвижением на одном виде транспорта — люди сочетают несколько способов передвижения по городу, в зависимости от своих предпочтений. Для коротких расстояний они выбирают электросамокаты, а для длинных дистанций — каршеринг.

И еще одна новость, касающаяся «технологий будущего». Увидев на дороге самоходную шестиколесную «коробочку», не стоит пугаться: это автономные роботы-курьеры начали работать в московском районе Хамовники. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», они доставляют продукты из магазинов и заказы из местных ресторанов в жилые дома и бизнес-центры.