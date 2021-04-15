Почему россияне ринулись массово скупать летние автомобильные шины

На самом деле, денег у людей, конечно же, не прибавилось. Дело в том, что с наступлением теплого сезона шины традиционно дорожают. А в условиях перманентного кризиса, связанного в том числе и с определенным дефицитом «резины» из-за сокращения производства, продавцы стали неприлично завышать ценники. И по мнению независимых экспертов, прайсы будут расти и дальше.

Вероятно, именно поэтому автовладельцы и активизировались с покупкой новых «тапок» для своих машин. Как сообщают аналитики Яндекс.Маркета, только за последние семь дней спрос на летние покрышки вырос на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Самыми популярными шинными брендами оказались Continental и Viatti (по 14% от всего спроса), Yokohama (12%) и Nokian — 10%. Менее востребованной оказалась продукция Kumho и Bridgestone.

Средняя цена одной покрышки, согласно данным Яндекс.Маркета, составляет 8,8 тысяч рублей. В числе бюджетных шин лидером является Viatti, а среди самых дорогих — Michelin.