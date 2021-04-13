В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Уже не в первый раз, да и, вероятно, не в последний, депутаты вносят на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога для российских автовладельцев. В преддверии очередных выборов — заботы о гражданах ради или собственного пиара для — освободить от уплаты пресловутого оброка предложил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его не менее справедливому мнению, моторизированных россиян фактически заставляют платить дважды — сам налог и акциз на бензин, заложенный в прайсы на топливо.

– В стоимость бензина и дизельного топлива заложены акцизы, которые и так индексируются каждый год. Изначально планировалось, что они заменят транспортный налог, но потом чиновники стали блокировать решение этого вопроса. Поскольку на фоне пандемии у подавляющего большинства граждан снизились доходы, будет справедливо освободить людей от этой финансовой кабалы, — заявил порталу «АвтоВзгляд» Сергей Миронов.

Напомним, что в свое время за ликвидацию транспортного налога «газовали» и в Федерации автовладельцев России (ФАР), а на сайте российских общественных инициатив было собрано колоссальное количество подписей недовольных россиян. Но с решением отмены ежегодных поборов власти ожидаемо «забуксовали». А потом и вовсе технично забыли.

Что ж, придется вспомнить. Да только вряд ли очередное напоминание парламентариев сможет разрушить десятилетиями выстроенную систему пополнения бюджета деньгами и без того обнищавших налогоплательщиков.