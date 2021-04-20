Популярность автотуризма продолжает расти, но россияне массово отказываются от гостиниц

В преддверии майских праздников и начала отпускного сезона специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» провели социальный опрос, в ходе которого выяснили, где и как россияне намерены отдыхать в текущем году.

Так, 80% респондентов планируют отправиться на популярные российские курорты: в Краснодарский край (36%), Крым (27%) и Минеральные воды (17%). Еще 10% посетят Санкт-Петербург и Калининград, 4% — прочие российские регионы, а 6% — поедут за границу.

Из тех, кто решил путешествовать по России, 47% опрошенных предпочтут общественному транспорту личный автомобиль. Говоря о самых крупных расходах автотуризма, большинство (76%) отмечает траты на топливо. Платные дороги упомянули 15% респондентов, дорогое размещение в гостиницах — 4%.

Учитывая, что по сравнению с прошлым годом стоимость проживания в отелях на популярных российских курортах выросла на 25—30%, четверть опрошенных (а именно 23%) всерьез задумалась о том, чтобы отказаться от гостиниц в пользу кемпинга.