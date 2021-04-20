В России многодетным семьям хотят ежемесячно оплачивать бензин

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что 30 литров бесплатного бензина или солярки — это хорошо. Но для работающей семьи — мало.

Также господин Рязанский не представляет, как эту инициативу можно реализовать технически. Ведь властям придется сделать так, чтобы каждая заправочная компания принимала эти «семейные талоны».

Хотя все мы прекрасно понимаем: инициативы — инициативами, но до реальных выплат дело, скорее всего, не дойдет, ведь идея пришла не «сверху» (от Президента или премьера), а «снизу».

Между тем, в России научились делать высококачественный бензин за смешные деньги. Правда, как отмечает портал «АвтоВзгляд», все эти замечательные технологии так и не доходят до широких масс автовладельцев.