Мегатормоз или антидождь: тест летних шин Michelin Primacy 4

Напомним, что впервые модель Michelin Primacy 4 французы показали в 2017 году на Франкфуртском автосалоне. «Четверка» пришла на смену Michelin Primacy 3, от которой ее отделяло целых семь лет. А в продаже новинка появилась годом позже, и по сей день она удерживает стабильные позиции на рынке. Давайте выясним, почему.

Ключевая особенность «четверки» — тормозные характеристики на мокром покрытии, которые, по заявлению производителя, не меняются с течением времени, когда покрышка начинает изнашиваться. Тут отметим, что под изношенными понимают шины, глубина протектора которых равна 2 мм.

Смотрю на новую «резину» и не пойму, чем она разнится от предшественницы. Рисунок протектора практически идентичный. Отличия лишь в нюансах, которые можно увидеть разве что под микроскопом.

Чтобы улучшить сцепление Primacy 4 с дорожным покрытием, французские инженеры использовали в рисунке протектора канавки двух типов — с квадратным и скошенным профилем. Такая технология призвана быстро отводить воду, даже когда покрышка изношена. А дополнительный «держак» обеспечивают специальные эластомеры в составе резиновой смеси. На этом закончим теорию.