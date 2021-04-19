Мегатормоз или антидождь: тест летних шин Michelin Primacy 4

Напомним, что впервые модель Michelin Primacy 4 французы показали в 2017 году на Франкфуртском автосалоне. «Четверка» пришла на смену Michelin Primacy 3, от которой ее отделяло целых семь лет. А в продаже новинка появилась годом позже, и по сей день она удерживает стабильные позиции на рынке. Давайте выясним, почему.
Ключевая особенность «четверки» — тормозные характеристики на мокром покрытии, которые, по заявлению производителя, не меняются с течением времени, когда покрышка начинает изнашиваться. Тут отметим, что под изношенными понимают шины, глубина протектора которых равна 2 мм.
Смотрю на новую «резину» и не пойму, чем она разнится от предшественницы. Рисунок протектора практически идентичный. Отличия лишь в нюансах, которые можно увидеть разве что под микроскопом.
Чтобы улучшить сцепление Primacy 4 с дорожным покрытием, французские инженеры использовали в рисунке протектора канавки двух типов — с квадратным и скошенным профилем. Такая технология призвана быстро отводить воду, даже когда покрышка изношена. А дополнительный «держак» обеспечивают специальные эластомеры в составе резиновой смеси. На этом закончим теорию.
В ходе испытаний мы обкатали покрышки, «намотав» на них по городу около ста километров, без резких торможений и стартов с пробуксовками. А как же и без пробега по дорогам Подмосковья? Толкаясь в городском трафике, чтобы выбраться из столицы, отмечаю, что тяжелый SUV на французских покрышках идет довольно плавно, и его не надо одергивать рулем, когда под колесами появляется асфальтовые колеи. Стыки мостов также не становятся проблемой. Для интереса я поставил стакан с водой на переднюю панель. Жидкость пролилась лишь тогда, когда одно из колес попало в выбоину и на кузов передался ощутимый удар.
Выбираюсь из столичного трафика и выруливают на загородное шоссе. И тут к поведению шин нет претензий. Машина идет плавно, не досаждая излишней раскачкой. При этом, реакции на руль остаются острыми.
Вопросы к покрышкам возникли лишь на грунтовке. Тут у автомобиля появляется излишняя жесткость, а на подъемах шины проскальзывают, потому как протектор забивается грязью. Приходится отключать систему стабилизации и брать возвышенность ходом.
Впрочем, такое поведение можно объяснить чисто асфальтовым рисунком протектора Primacy 4, так что в поля на них лучше не соваться. Да и кроссовер у меня — вовсе не внедорожник, и в своей тарелке чувствует себя лишь на асфальте. Так что снова выруливаю на дорогу, и тут накрывает дождь. Ливень сильный, в колее полотна моментально появляются лужи. Однако на 70 км/ч кроссовер четко держит прямую. Нет и намека на начало аквапланирования.
Уже подъезжая к Москве, произошел неприятный эпизод. Автомобиль, идущий впереди резко затормозил, да так, что пришлось резко делать переставку. И вот тут шины сработали отлично. У автомобиля не было желания отправиться в занос. Я избежал аварии, а ведь дорога была просто залита водой.
В завершении хочу сказать, что Michelin Primacy 4 можно считать настоящей защитой от всяческих неприятностей, которые подстерегают на мокрой дороге. В этом ваш покорный слуга убедился лично.