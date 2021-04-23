Сбербанк пересадит свое руководство на электротранспорт

О том, что Сбербанк к 2024 году намерен пересадить свой топ-менеджмент на «гибридны» и электромобили, стало известно из годового отчета организации для акционеров. В документе говорится, что банк регулярно подсчитывает эмиссию CO от эксплуатации служебного транспорта и стремится снижать ее, например, используя для поездок такси. Как будто такси работают у нас не на бензине, а на «святом духе».

В отчете утверждается, что переход на электромобили и «гибриды» для служебных поездок сократит выбросы CO, производимые компанией, с 38 500 тонн в 2016 году до 2 200 тонн к 2024 году. В этой связи, скоропостижно «позеленевшему» руководству крупнейшего российского госбанка можно посоветовать лишь одно: оценить количество выбросов от газовых и угольных электростанций, образовавшихся при выработке электричества для служебных электромобилей.

Наверняка выяснится, что квазиэкологичная инициатива в духе бесноватой Гуты Тунберг навредит природе гораздо больше, нежели поможет. Как бы то ни было, а польза от сбербанковской эко-инициативы кое-какая все-таки ожидается. Так, для удобства зарядки фирменного электротранспорта банк намерен оснастить соответсвующей инфраструктурой стоянки возле своих офисов.