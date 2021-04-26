Зачем российские власти создают механизм запрета экспорта бензина

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На недавнем совещании у вице-премьера Правительства РФ Александра Новака было решено разработать правовой механизм, позволяющий властям оперативно перекрывать экспорт моторного топлива за границу. По данным портала «АвтоВзгляд», это делается на случай будущих скачков цен на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке.

Специалисты Минэнерго разрабатывают по поручению правительства России комплекс нормативных актов, который позволит властям оперативно останавливать продажу нефтепродуктов за рубеж. Правительство включит бензин в перечень товаров, «существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», сказано в протоколе совещания у вице-премьера Александра Новака. Запрет экспорта топлива не будет касаться поставок в страны ЕАЭС, пишет «Коммерсант».

Напомним, что с начала 2021-го года из-за увеличения экспортных цен на бензин и дизтопливо, падения курса рубля, увеличился объем экспорта нефтепродуктов в Европу, что вместе с новогодним повышением акциза, привело к их резкому подорожанию внутри России. Теперь власти хотят получить инструмент для оперативного купирования «экспортного» фактора роста цен на отечественных АЗС.

АЗС, бензин, дизельное топливо
26 апреля 2021
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