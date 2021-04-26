Зачем российские власти создают механизм запрета экспорта бензина

Специалисты Минэнерго разрабатывают по поручению правительства России комплекс нормативных актов, который позволит властям оперативно останавливать продажу нефтепродуктов за рубеж. Правительство включит бензин в перечень товаров, «существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», сказано в протоколе совещания у вице-премьера Александра Новака. Запрет экспорта топлива не будет касаться поставок в страны ЕАЭС, пишет «Коммерсант».

Напомним, что с начала 2021-го года из-за увеличения экспортных цен на бензин и дизтопливо, падения курса рубля, увеличился объем экспорта нефтепродуктов в Европу, что вместе с новогодним повышением акциза, привело к их резкому подорожанию внутри России. Теперь власти хотят получить инструмент для оперативного купирования «экспортного» фактора роста цен на отечественных АЗС.