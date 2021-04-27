Минтранс смягчает требования к пунктам техосмотра

На сайте обязательного раскрытия информации regulation.gov.ru опубликована новая редакция приказа Минтранса №232, в котором устанавливаются требования к пунктам техосмотра машин. Ожидается, что они вступят в силу с 1 сентября текущего года. Это уже доработанная версия документа. По сравнению с первой, обнародованной еще зимой, в нынешней редакции некоторые требования к ПГТО стали менее серьезными.

В частности, перестало быть обязательным наличие систем водоснабжения, канализации и отопления. Уменьшилась на пару десятков сантиметров минимально допустимая высота помещений пункта. Появилась возможность использовать для осмотров машин эстакаду. Не нужно иметь по отдельному диагностическому прибору на каждую диагностическую линию. Проверяющих устроит, если какой-нибудь дымометр будет один на весь ПГТО.

Таким образом пункты получат возможность изрядно сэкономить на закупке оборудования, а автовладельцы получать вероятность образования очередей на техосмотр из-за того, что, скажем, прибор для проверки фар одновременно будет требоваться нескольким машинам оказавшимся на разных диагностических линиях.